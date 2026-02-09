黎智英案判刑　黎稱多病消瘦求減刑　官指未見懲教署不周酌情減

黎智英的代表律師在求情時提及，黎在還押期間體重下降，現已不能再被稱為「肥佬黎」，又指他已年屆78歲高齡，加上健康狀況和單獨囚禁，形容「黎監禁的每一天，令他更走近生命的盡頭」。法官在判辭透露，黎雖然有多種病痛，包括白內障、腳甲肥大等，但全非致命，亦獲密切監察，其體重有否下降並非重點，而是他在獄中是否獲得足夠照顧，但報告未有反映懲教署有照顧不周。但法官仍接納黎因年邁、健康狀況，及單獨囚禁令他的獄中生活更艱難，從而酌量減刑，故就其涉煽動的罪名獲減刑1個月，兩項串謀勾結外國勢力罪，各減刑1年，總刑期為20年。



【黎智英案・專頁】

黎智英今早上庭時未見有明顯消瘦。

官稱可用仁慈之舉處理年長問題

黎在求情稱，希望法庭考慮黎高齡、健康欠佳和遭單獨囚禁。法官在判辭指，高齡因素不是法庭的量刑準則，但可以「仁慈之舉」來處理年長問題。根據案例，即使被告有機會因年齡和健康狀況而在獄中離世，法庭量刑時必須平衡罪行嚴重性和公眾利益。

醫生報告指2024年起開始有眼疾及血壓上升

法官在判辭列出黎在還押期間的健康狀況，透露於2024年1月，他的右眼被診斷出患有視網膜靜脈阻塞並有黃斑水腫，同年10月接受眼球玻璃體內注射。此外，黎的血壓於2024年6月開始上升。

黎亦於2025年7月出現心悸，測試顯示他患有血紅蛋白病、脾臟腄大。此外，黎於同年9月被診斷聽力下降，亦被診斷患有甲溝炎(即指甲附近的皮膚受感染和發炎)，他的指甲營養不良和剝離。

黎智英以前被人稱呼「肥佬黎」。

BMI結果顯示屬肥胖

法官續而引述黎最新的醫療報告，透露黎的2020年12月3日被還押時，當時其體重為80公斤，以其身高1.74米計算，其身高體重指數（BMI）為26.4。而他在2026年1月最後一次量度時，其體重為79.2公斤，BMI為26.2。以亞洲成年人而言，兩次結果都顯示他屬於肥胖。

曾投訴牙痛及有早前白內障

報告續指，黎於2024年6月被診斷患有腳甲肥大，其後發現其右手拇指和左腳大姆指患有甲癬。醫生懷疑他的指甲受感染，但黎拒絕接受局部的治療，因此未有進一步安排，其指甲的情況亦未有進一步惡化。此外，黎曾於2021年2月投訴牙痛。牙科醫生於同年4月起替他檢查和治療。黎在2022年8月最後一次會見牙科醫生後，未有再投訴牙痛問題。至於黎的視力，報告指黎斷患有早期白內障，有眼科醫生跟進其情況。

去年有心悸及聽力問題

至於黎的心悸和聽力問題，醫生就此進行初步檢查，未發現明顯異常。醫生仍有監測他所指稱的心悸情況，並就其聽力問題安排檢查，未有發現黎聽力問題惡化。報告亦提出，黎在還押期間獲處方高血壓、高血脂及糖尿病藥物。而他獲處方降血壓藥物後，其血壓趨向穩定。

此外，單獨囚禁的黎情況穩定，被評定為適合單獨囚禁。除了上述的疾病外，他的健康屬穩定，並獲密切監測。

官指體重問題非重點 重點在懲教署有否照顧不周

辯方曾就報告中提及黎的體重提出爭議，但法官認為黎的體重有否下降不是重點，重點在於黎在獄中是否獲得足夠照顧。法官直指，醫療報告沒反映出懲教署照顧不周。

獄中艱難獲部份扣減

法官續引案例指，法庭很少因應被告的醫療情況而減刑，何況黎的律師也同意黎的健康狀況不屬致命。惟法官接納黎因年邁、其健康狀況和單獨囚禁，令他的獄中生活更為艱難，因此作出部份刑期扣減。

+ 4

12被告包括9人及3公司

12名被告分別為黎智英（78歲）、蘋果日有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司；6名前《蘋果日報》高層：張劍虹（63歲，壹傳媒前行政總裁）、陳沛敏(54歲，前《蘋果》副社長)、羅偉光（50歲，前總編輯）、林文宗(54歲，前執行總編輯)、馮偉光(60歲，前社論主筆，筆名盧峯)，及楊清奇(58歲，前社論主筆，筆名李平)；以及兩名重光團隊成員李宇軒(35歲)和陳梓華(34歲)。

黎經審後被定罪

黎智英和三間被告公司，被控1項串謀發布煽動刊物罪和1項串謀勾結外國勢力罪；黎另被控1項串謀勾結外國勢力罪。經審訊後，他們被裁定所有控罪成立。審理案件的三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭，在裁決指黎對中國心懷怨恨，並以幫助香港人為藉口，找美國相助，務求令中國政府倒台。

壹傳媒及蘋果6高層已認罪

《蘋果》6名高層和重光團隊的李宇軒和陳梓華，則在審訊前各承認1項串謀勾結外國勢力罪。

勾結外國勢力罪最高可判終身監禁

就串謀發布煽動刊物罪，第一次定罪可判罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。而根據《國安法》，勾結外國勢力罪的最高刑期為終身監禁。

案件編號：HCCC147/2021、HCCC 51、52/202252/2022

