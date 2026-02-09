懲教署率14完成服刑青少年佛山珠海交流　首坐高鐵少年稱大開眼界

懲教署人員上周六（7日）率領已完成服刑並正接受監管的14名青少年，參與「灣區體驗交流團2026」，前往位於粵港澳大灣區的佛山及珠海進行三日兩夜交流，認識國家歷史文化和不同領域的發展。其中一名因參與2019年「黑暴」而入獄少年向懲教署表示，是首次乘坐高鐵及參觀科技企業，以往因被誤導而對內地存有誤解，此行讓他大開眼界。



懲教署人員率領已完成服刑並正接受監管的14名青少年參與「灣區體驗交流團2026」。他們在2月7日參觀三譚革命事蹟展覽館。（政府新聞處圖片）

懲教署表示，14名更生青少年在佛山展開交流團行程，參觀了三譚革命事蹟展覽館等地方，以了解中國近代歷史，並且與區內一間學校與當地師生交流，以了解當地的學習環境。隨後他們到了當地一家中醫院，以認識中醫藥歷史及醫療體系的發展。

及後交流團轉往珠海，於一間通用飛機公司及一間太空中心參與研學活動，分別了解國家的飛機研發、製造與運營服務，以及國家的航天科技成果，並參觀了一間智慧科技公司以了解國家的無人船研發與應用。

懲教署人員率領已完成服刑並正接受監管的14名青少年參與「灣區體驗交流團2026」。他們在2月7日到訪佛山一間學校，其中一名青少年更生人士分享自身經歷及更生路上的點滴。（政府新聞處圖片）

其中參與交流團的青少年阿明（化名）表示，已多年沒有踏足內地。阿明表示，他在2019年年「黑暴」期間，和他的朋友被報章煽動和誤導，走到街上作出暴力行為，其後要承受法律後果而入獄。在懲教署的更生服務幫助下，阿明希望能改過自新、融入社會，為香港、祖國作出貢獻。

他續說，他以往因被誤導而對內地存有誤解，此行讓他大開眼界。他不僅認識中國歷史文化，更首次乘坐高鐵及參觀科技企業，切身感受到國家發展迅速。他感謝署方的悉心安排，讓他重新認識祖國。

懲教署表示，交流團屬署方「沿途有『理』」更生計劃之延伸。交流團對象是曾參與「黑暴」事件的受監管青少年，旨在透過實地走訪、親身觀察，讓參加者學習和了解中國歷史與文化底蘊，見證國家繁榮發展，從而加深對國情與國家發展的理解，並建立對國家的歸屬感及加強國民身份認同。

