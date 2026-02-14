港珠澳大橋珠海口岸臨時便橋明起停用 運輸署籲乘搭公共交通工具
撰文：林子慰
港車北上注意！連接港珠澳大橋珠海口岸人工島及情侶南路的「臨時施工便橋」存在安全隱患，明（15日）起凌晨正式停用，禁止車輛和行人通行，屆時車輛只能使用G94珠三角環線高速，進出珠海口岸人工島。運輸署呼籲，使用大橋前往珠海的人士應盡量使用公共交通工具，提早計劃行程，預留充裕交通時間。
臨時施工便橋存在安全隱患 明起禁止車輛和行人通行
珠海市城市管理和綜合執法局、珠海市公安局交通管理支隊、珠海市交通運輸局星期三（11日）聯合發布通告，指由於2025年度橋梁定期檢測判定港珠澳大橋珠海口岸臨時施工便橋存在安全隱患，為確保公眾出行安全，決定自明日零時起正式停用該便橋，禁止車輛和行人通行。
車輛只能使用G94珠三角環線高速進出珠海口岸人工島
上述臨時施工便橋停用後，車輛只能使用G94珠三角環線高速進出珠海口岸人工島。內地春節黃金周期間，特區政府預計會有大量市民、訪港旅客及跨境車輛經大橋往返珠海及澳門。臨時施工便橋停用的安排可能影響珠海口岸及附近道路的交通。
運輸署呼籲，使用大橋前往珠海的人士應盡量使用公共交通工具，提早計劃行程，預留充裕交通時間。署方表示，已督導港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）營辦商，加強服務，便利跨境出行。此外，當局已通知經「港車北上」預約出行的申請人，特別注意上述安排。如遇交通受阻，應保持忍讓及遵從現場執法人員的指示。
