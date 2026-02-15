陳美寶：粵車南下1500車已入市區　巴士安全帶將按路線作風險評估

「粵車南下」進入市區部分去年十二月底開始實施。運輸及物流局局長陳美寶表示，已經有3,000宗直接駛入香港市區的申請，其中1,500宗已經來港，而農曆新年期間的預約情況亦符合預期，預計有一半司機會留港1至2日。



至於早前因「技術上有不足之處」而撤回的巴士強制佩戴安全帶法例，陳美寶強調佩戴安全帶能保障乘客安全，政府會要求巴士營辦商研究巴士安全帶的設計及維護，確保安全及便利；又會委託專家評估按路線、座位作風險評估，並研究法例罰則及豁免，確保達到「情理法」兼備。



運輸及物流局局長陳美寶今日（15日）在商台節目表示，「粵車南下」實施後，已經有3,000宗直接駛入香港市區的申請，其中1,500宗已經來港，而農曆新年期間的預約情況亦符合預期，今日有近100架車到港，而未來數日則預計有500架，預計有一半司機會留港1至2日。

陳美寶又指，實施初期有司機不適應環境，包括違例啟動自動駕駛功能等，運輸署已發出電子通知作提醒。她無回應有無司機被列入黑名單，指已就違例個案與廣東省政府跟進。她又指，當局已在內地的13個「粵車南下」驗車中心提供單張、影片，亦會透過網上地圖提醒司機在港駕駛注意事項。她又指，左軚車在港意外率遠低於香港整體車輛的意外率，對「粵車南下」安全有信心。

至於經機場轉機停車場轉機，陳美寶指，有7,000輛內地車輛申請帳戶，3,500輛已使用服務。

就擴展「粵車南下」至廣東省其他城市，及增加每日申請名額，陳美寶指要小心謹慎，形容現時在週末及長假期的配額運用情況良好，在平日仍有空間，認為用好目前配額就有基礎增加。

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例生效不足一周，由於法例「技術上有不足之處」而撤回。（資料圖片／廖雁雄攝）

至於巴士佩戴安全帶的規定，陳美寶表示，當局見到乘客表達很多不同意見，政府將認真、審慎和全面重新檢視相關規定，最重要是廣泛諮詢社會意見，訂立優化、全面、平衡的建議方案選項，與立法會商討。

陳美寶又指，重新檢視時要實事求是，當局已要求巴士公司將安全帶設計和保養落實到位，讓市民安全、便利使用，又已委託專家就巴士座位或路線種類，作仔細風險評估，做到切實可行的建議方案。

陳美寶又說，運輸署和道路安全議會要加強宣傳活動，培養乘客安全意識和責任，亦特別就執行、豁免和罰則細節重新檢視，希望做到法、理、情兼備。