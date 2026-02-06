巴士安全帶｜陳美寶：當局未能察覺不足、解說不準 將展公眾諮詢
撰文：吳美松
出版：更新：
巴士強制佩戴安全帶法例不足一周已因條文用字不清而腰斬，政府今日（6日）亦刊憲刪去乘客須配用安全帶條例。運輸及物流局局長陳美寶今日回應有關問題時，當局會全面檢視工作流程，指相關人員在推行時未能察覺條文不足，解說時亦不夠精準，未來會持續強化內部覆核及審核機制，亦會展開公眾諮詢廣納民意。被問到會否道歉，她僅稱自己身為局長有一定責任，強調「一個團隊一條心」，首要是帶領團隊多聽意見， 尋求最佳方案。
陳美寶表示，就巴士強制佩戴安全帶條例，未來會展開公眾諮詢，聽取市民意見，如是否改用兩點式安全帶等，亦會邀請專家就安全帶設計等提供意見。被問到何時重推條例，她表示沒有制定硬性時間表，強調會聽取社會意見。
就條例解說引起社會混亂，陳美寶指團隊工作繁多，日常亦要處理大大小小法例，但承認在處理涉及民生法例時警覺性應要特別高，未來會落實紅隊檢視制度等。她又指經審視及檢討後，負責團隊在工作表現上未發揮到最大，惟政府內部一直有工作表現機制，將遁該機制處理。
被問到會否因此向市民道歉，陳美寶稱自己身為局長一定有責任，但強調「一個團隊一條心」，未來會帶領團隊，多聽市民意見，尋求大家覺得便利的最佳方案。
