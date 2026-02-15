黃大仙祠女善信指解籤師傅性騷擾問「幾時失身」　涉事籤檔已停業

農曆新年將至，不少善信會求籤，為新一年祈求神明指點迷津。近日有女善信在社交平台threads發文聲稱在黃大仙祠求籤後，到祠內的黃大仙簽品哲理中心找師傅解籤時，投訴遭到性騷擾。她稱被解籤師傅多翻追問床事及「幾時失身」等問題，令她大感不滿。經投訴後，她收到該解籤師傅書面道歉，並退回100元解籤費，但對方卻堅稱「只係學術研究」。



記者今早到涉事解籤檔了解，發現該檔位已停業，連招牌亦已被移走，門外貼上通告顯示，東華三院已正式接收該舖位。東華三院表示，基於涉及個人資料，不便透露詳情，並重申對此類行為採取「零容忍」態度。



有到黃大仙祠參拜的旅客表示，有關行為不可接受，指若遇到類似事件，會將對話錄音，並將其曝光。



黃大仙祠附近的東華三院簽品哲理中心有不少解籤檔。（董素琛攝）

有網民在社交平台指，在黃大仙祠解簽時，疑遇上性騷擾。（Threads截圖）

求解籤遭性騷擾追問「幾時失身」

有女善信近日在社交平台Threads發文，稱4天前在黃大仙祠找師傅解籤時，疑遇上性騷擾。女事主稱，解籤師傅在問完她時辰八字後，便問她「幾時失身」，要用於「驗證個盤」。她並指，該名師傅要求她關上門，「費事畀對面聽到我哋講嘢」，指當時已覺情況有不妥，惟一時之間來不及反應。

她續稱，師傅不斷追問她21歲時有沒有沒拍拖、有沒有發生性行為等，其後她欲查詢事業問題，師傳卻仍不罷休，她便表示現時「穩定拍緊拖」，怎料對方卻打蛇隨棍上，竟問及她與男友的床事、「前戲夠唔夠」。

投訴後收涉事師傅書面道歉及退還解籤費 信中稱「只係學術研究」

她稱向有關方面投訴後，已收到涉事師傅書面道歉，並退回100元解籤費，但對方堅稱自己「只係學術研究」，讓事主大感不滿。她呼籲，不論男女，若果遭到性騷擾，都要勇敢說出來，不要讓傷害被沉默內化，變成長期創傷。

涉事解籤檔已經停業，門外的招牌亦已移除。（董素琛攝）

涉事籤檔已停業及拆招牌 檔位被東華三院收回

記者今早到過黃大仙簽品哲理中心的解籤檔查看，發現涉事解籤檔已經停業，門外的招牌亦已移除。閘門位置貼有東華三院發出的通告，指檔位在本月12日起，由東華三院正式接收。記者向附近有開門營業的解籤檔了解該宗事件，各人的說法不一，大多數人表示對事件不知情，亦有解籤師傅指，曾聽場內同行說起此事，但未有深入了解。不過，也有人指涉事師傅人品並非如此，另有人不願多說，指「我哋唔可以講多㗎！」

涉事店舖閘門位置貼有東華三院的通告，指檔口在本月12日起，由東華三院正式接收。（董素琛攝）

杭州旅客稱若解籤遇性騷擾 會將對話錄音並曝光

陳小姐指，以言語性騷擾客人的行為不可接受。（董素琛攝）

杭州旅客陳小姐首次訪港旅遊，隨父母到黃大仙祠參拜，她未曾聽聞有善信疑遭性騷擾事件，她斥責如此行為不可接受，會感到不滿。她表示，若遇到類似事件，會將對話錄音，並將其曝光。

不願上鏡、來自貴州的吳小姐表示，去年曾到黃大仙祠參拜，故今天前來「還願」，稍後會在祠內求籤、解籤。她同樣表示，未有聽聞善信疑遭解籤師傅性騷擾的消息，但她指，若自己遇到相同事情，會直接離開，並作出投訴。她又指，有關行為不合適，讓她「心裏不是很舒服」。

東華三院今日（15日）表示已回覆投訴人，並完成相關事件的處理工作，涉事解籤檔亦已停業。基於涉及個人資料，不便透露詳情。東華三院尊重投訴人是否需要報警求助的決定，並重申對此類行為採取「零容忍」態度。