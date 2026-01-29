馬年頭炷香｜黃大仙祠大除夕晚上9時開放　料2至4萬人次入園上香

馬年將至，不少善信會到黃大仙祠上頭炷香，祈求事事順利。嗇色園今日（1月29日）公布，將於大除夕年廿九（2月16日) 晚上9時正開放予善信進入黃大仙祠第一參神平台，等候於子時（晚上11時）或年初一（2月17日) 凌晨0時上頭炷香 ，並通宵開放至年初一晚上9時。嗇色園行政總裁冼碧珊表示，預計今年上頭炷香人次介乎2萬至4萬人次之間。



建議以每一家庭為單位 只攜備9支線香敬奉

嗇色園指，年廿九當日善信可在黃大仙祠外的廟宇廣場及黃大仙廣場排隊。年廿九晚9時起善信可單向流水式入祠上香 ，到三個敬香點，包括大殿、三聖堂及盂香亭，上香後離開。祠內將實施單向參神路線及人潮管制措施，不設求籤區、跪拜區及供品區。

嗇色園提醒，道家主張「道法自然」，為響應環保，祠內一律禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝，籲勿燃點大束香枝；建議以每一家庭為單位，只攜備9支線香，於祠內三個上香點敬奉。

廿九當日，財神宮、太歲元辰殿、月老殿及從心苑將暫停開放。

初一至十五實施單向參神路線 設兩求籤區

正月初一至十五期間，祠內將繼續實施人流管制措施及單向參神路線。善信於祠外廟宇廣場及黃大仙廣場排隊入園，正門入口處分為「往大殿」及「往太歲元辰殿」兩條隊伍。

今年共有兩個求籤區，分別是第一參神平台跪拜/求籤區，以及於鳳鳴樓禮堂增設、只供求籤的室內求籤區。

屬馬善信初二起整個正月可免費進殿拜太歲

若善信欲到太歲元辰殿參拜太歲，可於正月初二至整個正月期間（2月18日至3月18日)，凡生肖屬馬之善信出示有效身份證明文件，即可免費進殿參拜。開放時間為上午8時至下午5時。

預料新春期間有近100萬人次入園

嗇色園行政總裁冼碧珊表示，預計今年上頭炷香人次介乎2萬至4萬之間。去年乙巳蛇年錄2.3萬入場入次，冼碧珊指數字比預期稍低，並留意到善信除了在除夕當晚參拜，也喜歡在初一至十五參神，未必集中某一點。

她指，預料新春期間有近100萬人次入園，與去年相若，園方已安排每日約200至300名義工及保安在祠內維持秩序，周末會加派人手。園方與警方、各政府部門人員等，在出入口位置設特別人流管制安排。

初三祠外有旅遊巴前往馬場

推動旅遊方面，她指將與不同機構聯承活動，其中年初三馬會將安排旅遊巴前往馬場體驗賽馬。

月老殿重光 情人節元宵節辦活動

另外，月老殿重建歷時近10個月後，在今年1月初「重光」。嗇色園指，將在新曆2月13日及14日舉辦情人節活動，以及在正月十五日、即新曆3月3日進行元宵節活動，善信入祠參拜月老及捐款20元，即可領取月老手繩一條。

嗇色園今年將舉行105周年紀慶，並舉辦多個活動，包括9至10月進行赤松大仙寶誕賀誕月等。嗇色園檔案中心計劃於今年內開幕，將展出逾百年的典藏。

