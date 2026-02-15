新皇崗口岸啟用日曝光？招標文件顯示7.1起提供新聯檢樓管養服務

新皇崗口岸的落成啟用一直備受深港兩地關注，內地社交台小紅書近日流傳「新皇崗口岸開通倒計時138天」的照片，指口岸將於7月1日開通，但深港兩地官方都未有正式回應。不過，根據深圳市人民口岸辦公室網站的招標文件顯示，皇崗口岸新聯檢樓管養服務項目的服務期限，由2026年7月1日開始，換言之，的確有可能最快於七一香港回歸29周年紀念日啟用。



保安局回覆《香港01》表示，新皇崗口岸聯檢大樓主體結構施工建設已基本完成，至於口岸啓用安排和時間表，有待深港兩地政府進一步商討。



內地社交台日前出現倒數熙片，顯示「新皇崗口岸開通倒計時138天」。（小紅書@粵港澳一家親）

近日內地社交平台「小紅書」有關注粵車南下的帳戶發文，指新皇崗口岸將於2026年7月1日正式啟用，並附上一張含電視屏幕的圖片，屏幕中顯示「新皇崗口岸開通倒計時138天」的消息，再有多人轉發消息，令新皇崗口岸七一啟用的傳聞甚囂塵上，惟深圳與香港官方則未有對相關傳聞作出正式回應。

（深圳市人民口岸辦公室網站截圖）

不過，根據深圳市人民口岸辦公室網站於2月13日發布的「皇崗口岸新聯檢樓管養服務項目意向公開基本內容情況表」，為關於皇崗口岸新聯檢樓管養服務項目的招標文件，有關招標需求為「對總建築面積約68.97萬平方米的皇崗口岸新聯檢樓，提供管養服務，同時具備深圳和香港物業管理服務相關資質」，所涉金額預計超過8,600萬元人民幣。

文件中亦列明「服務期限為2026年7月1日至2026年12月31日。該項目為長期服務項目，合同期滿可以續簽，中標人可在合同到期前向採購單位提出續簽申請，但合同履行期限最長不得超過三十六個月。」該文件似乎曝光了皇崗口岸新聯檢樓有可能最快於七一香港回歸29周年紀念日啟用。

新皇崗口岸的概念圖（深圳市人民政府口岸辦公室圖片)

保安局：口岸啓用時間表待深港兩地政府進一步商討

就有關新皇崗口岸何時開通，保安局回覆《香港01》查詢指，皇崗口岸聯檢大樓主體結構施工建設已基本完成。特區政府會繼續與深圳市政府保持緊密合作，積極落實各項籌備工作。至於口岸啓用安排和時間表，有待深港兩地政府進一步商討。

崔定邦：期望新黃崗口岸可做到人直車達 改善旅客體驗

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，曾經從內地旅行社聽聞新皇崗口岸會於7月1日開通的消息。他說，部份口岸的容量已爆滿，以香園圍口岸為例，設計的容量為3萬，但高峰用量可達10萬或以上，有旅客曾花約半日時間僅為等候過關，影響對香港的印象。他續指，新皇崗口岸啟用後可分流部份旅客，但期望當局多走一步，容許新皇崗口岸可做到人車直達，達致更有效的分流，改善旅客體驗。

新皇崗口岸通關時間由30分鐘大減至5分鐘

根據資料，新皇崗口岸實施「合作查驗、一次放行」過關模式，市民由香港前往內地只需使用回鄉證、內地返港則只需使用身份證，過關時間可由原本約30分鐘大幅縮短至5分鐘左右。由於本港入境處系統的資料不會交給內地，市民屆時若希望使用這項服務，需要自行向內地部門預先登記，同意內地獲取相關資料。

新皇崗口岸聯檢大樓共10層 料每日通關量達20萬人

新皇崗口岸總建築面積約69萬平方米，聯檢大樓合共10層，地面及地底各佔5層。在新聯檢大樓內，內地及港方口岸區將設置134條「合作查驗」自動通道和68個人工櫃枱。已登記旅客只需排一次隊、檢查一次證件，便可完成兩地出入境手續，預計每日旅客通關量達20萬人次及1.5萬車輛架次。

現時皇崗口岸未有連接港鐵線，如只能乘坐巴士、小巴等從口岸前往本港各地，新皇崗口岸落成後，有望連接預計2034年落成的港鐵北環綫。新皇崗口岸與深圳地鐵7號綫連接，可達深圳天河城、西麗站天虹商場等站點的商場。