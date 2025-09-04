新皇崗口岸港方設施工程費16.6億元　如撥款獲批最快明年完工

保安局申請16.624億元撥款重建皇崗口岸港方政府設施工程，包括設置清關、出入境及檢疫設施，以及政府部門的家具和設備。局方指，如獲立法會財務委員會批准撥款，料工程年底展開，一年內完工。



新皇崗口岸聯檢大樓正在施工。（中建科工）

如撥款獲批將年底施工 一年內完工

工程包括旅客清關大堂及查驗設施；車輛清關廣場設施，例如檢查亭、X光車輛檢查系統、車輛自動清關支援系統；衛生檢疫站及隔離設施負壓系統；服務港方口岸區政府部門的家具和設備，包括無線電通訊系統、電子資訊顯示系統和閉路電視系統等。局方指，如獲立法會財務委員會批准撥款，料工程在年底展開，預計一年內完工。

新皇崗口岸的概念圖（深圳市人民政府口岸辦公室圖片)

新皇崗啟用時間及安排有待商討

文件指，深圳方目標是爭取2025年年底基本完成新皇崗口岸大樓建設，預計本年第四季起讓香港方工程部門進入工地，為大樓內部工程施工，惟新皇崗口岸啟用時間及安排，有待兩地商討。