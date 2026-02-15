年廿八｜九龍城街市有檔販嘆不旺場　市民花數百元買鮮魚鮑魚團年

今日（15日）為年廿八，家家戶戶也準備吃團年飯，作為新年前最後一個周日，每逢大時大節都人流如鯽的九龍城街市，下午卻人流不多。有菜販指，今年沒有去年那般「旺場」，生意額也下跌約3%。而由於市道不佳，所以蔬菜的來貨價也沒有特別增加。



不過，在場的市民也表示過年不會特別省錢。有市民買了鮮魚及鮑魚等食材，共花費了約700元，準備炮製大餐與家人大快朵頤。他指今年買餸的預算花費與去年相若，沒有慳住荷包，「開心吖嘛，一年一次。」



今日作為農曆新年前最後一個周日，九龍城街市下午人流不多。（洪戩昊攝）

「明園蔬菜」老闆娘鄭太指，今年沒有去年那般「旺場」，生意額也下跌約3%。（洪戩昊攝）

九龍城街市人流不如前 有菜販不敢加價

以往臨近歲晚，前來九龍城街市買餸準備團年飯的市民人流如鯽，今日年廿八下午則明顯沒有以往墟冚場面。「明園蔬菜」檔販鄭太指，今年沒有去年那般「旺場」，「你睇，𠵱家都冇人」，生意額也下跌約3%。她指，由於市道不佳，所以蔬菜的來貨價也沒有特別增加。既然成本沒上升，她亦沒有加價。臨近新年，她亦推出了特別產品，以紅紙包裹着不同種類的蔬菜，讓客人可一次過買到數種蔬菜。

「明園蔬菜」推出了特別產品，以紅紙包裹着不同種類的蔬菜，坊間稱「包羅萬有」，意思是希望來年「樣樣有」、豐衣足食，讓顧客討個好意頭。（洪戩昊攝）

「周華記雞檔」檔主玲姐則指市道普通，生意額與去年差不多，但及不上疫情前的年代。不過，始終今日是年廿八，她認為還是有一定的過年氣氛，早上及中午也有不少人到場光顧，一度出現短短的人龍。臨近新年，雞的來貨價一如既往地有輕微上升，所以玲姐亦有輕微加價約一成，「啲熟客知道你係賣新鮮雞，就算你加少少都唔會問你，因為近新年點都會加少少。」

「周華記雞檔」檔主玲姐。（洪戩昊攝）

臨近新年，雞的來貨價一如既往地有輕微上升。（洪戩昊攝）

買餸市民為團年無慳荷包：開心吖嘛，一年一次

不過，在場的市民也表示過年不會特別省錢。羅女士今日到場買食材，預備明晚煮齋菜。她買了兩大袋食材，一袋是蔬菜，另一袋則是蘿蔔準備蒸蘿蔔糕，合共花費了300多元。她明晚會煮七人份團年飯，連同其他食材，合共花費了約2,000元。她指食材雖較去年貴，但仍會照買：「過年嘛，一年一次，冇所謂啦。」

羅女士直指食材比去年貴，不過笑說仍會照買。（王海圖攝）

另一位市民李先生則買了鮮魚、鮑魚等食材，共花費了約七百元。他同樣指，預算與去年相若，「開心吖嘛，一年一次。」他今晚和明晚也會自製大餐，被問及為何不外出吃飯，他則指因為餐廳會有很多人，而且不想吃套餐，自己煮比較實惠。