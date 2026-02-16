消委會．香水｜兩款含歐盟禁用香料或擾內分泌　Gucci含10致敏物

消委會測試市面上40種香水，其中39款均檢驗出1至10種香料致敏物質，其中兩款更含歐盟禁用香料致敏物鈴蘭醛（BMHCA），分別是Scent With You的淡香水「Eau De Toilette」，以及OHANA MAHAALO 的「奇幻夢境 Halia nohea」古龍水。該物質被評為潛在內分泌干擾物，計劃懷孕、正值妊娠或哺乳期婦女，應留意並小心使用含BMHCA的產品。Scent With You的代理商收到消委會報告後，已將產品下架



3款香水驗出含多達10種香料致敏物，包括涉及品牌Gucci、BVLGARI PARFUMS及ACQUA DI PARMA。消委會指化妝品含多種香料致敏原或有「雞尾酒效應」，曾對香料有過敏反應或敏感肌消費者應特別注意。另外有4款香水的香料致敏質總量超過5%，涉及LOEWE、CREED、YSL Beauté及ACQUA DI PRAMA。



Gucci的「The Alchemist's Garden Tears from the Moon Eau de Parfum」被檢出含10種致敏物。（陳葦慈攝）

全部樣本不含歐盟禁用塑化劑

消委會測試市面上40款香水，包括9款古龍水、21款淡香精以及10款淡香水。每瓶或每支售價由129元至2,850元，每10毫升售價介乎13元至371元。全部樣本未有檢出歐盟禁用塑化劑，只有一款含塑化劑DEP，相比2018年測試時發現11款含有，消委會認為業界已逐步改善產品配方，整體表現理想。

消委會發現兩款香水含歐盟禁用的香料致敏物質鈴蘭醛BMHCA，涉及OHANA MAHAALO的「奇幻夢境 Halia nohea」，及Scent With You的「Eau De Toilette - No.18」。（陳葦慈攝）

兩款含歐盟禁用香料致敏物鈴蘭醛BMHCA

消委會發現兩款香水檢驗出歐盟禁用的香料致敏物質鈴蘭醛BMHCA，分別是OHANA MAHAALO的「奇幻夢境 Halia nohea」，30毫升售198元，以及Scent With You的「Eau De Toilette - No.18」，60毫升售177元，檢出量分別為0.047%及0.25%

BMHCA是已知接觸性致敏物，歐洲化學品管理局評估為潛在內分泌干擾物，計劃懷孕、正值妊娠或哺乳期婦女，應留意並小心使用含BMHCA的產品。

GUCCI等香水含10種致敏物 或有「雞尾酒效應」

消委會又指，如香水同時存在多種香料致敏物質，可能產生「雞尾酒效應」，顯著增加健康風險，令身體對單一化合物的誘導和激發反應增加，曾對香料有過敏反應或敏感肌消費者應特別注意。

ACQUA DI PARMA的「COLONIA EAU DE COLOGNE」古龍水，被檢出含10種致敏物。（陳葦慈攝）

BVLGARI PARFUMS的「ALLEGRA PASSEGGIATA」淡香精，被檢出含10種致敏物。（陳葦慈攝）

測試發現3款香水同時含有10種香料致敏物質，在香料致敏物質整體評分中獲2分，總評分4分。分別是：ACQUA DI PARMA的「COLONIA EAU DE COLOGNE」古龍水，50毫升售價997元，即每10毫升售價199元；BVLGARI PARFUMS的「ALLEGRA PASSEGGIATA」淡香精，每10毫升售226元；Gucci的「The Alchemist's Garden Tears from the Moon Eau de Parfum」，100毫升售2,850元。

消委會發現4款香水的香料致敏質總量超過5%，涉及LOEWE、CREED、YSL Beauté及ACQUA DI PRAMA。（陳葦慈攝）

4款香料致敏物總量超過5%

除了香料致敏物的數量不宜過多，若總量超過5%，有機會增加皮膚過敏或呼吸道不適的風險。測試發現4款香水的總量達超過5.597%，最「濃」的是LOEWE的淡香水「AGUA MIAMI」，總量達9.749%，在香料致敏物質整體評分僅獲2分。

4款中最貴的是CREED的淡香精「ELADARIA」，75毫升售2,785元，5款香料致敏物質檢出總量達7.75%。在香料致敏物質整體評分中獲2分，總評分獲4分。

其餘兩款則是YSL Beauté的「LIBRE Eau De Parfum」，90毫升售1640元，含量達5.62%；ACQUA DI PRAMA的「COLONIA EAU DE COLOGNE」古龍水，含量達5.597%。