地盤工涉乘的士2次不付款　被捕後又涉藉機逃走　還押至5月再訊

伊利沙伯醫院早前發生走犯事件，地盤工涉搶劫及盜竊的後，在醫院羈留期間，趁被送往照X光期間逃脫，其後在元朗被尋回及拘捕。案件今(16日)於九龍城裁判法院再訊，裁判官曾宗堯應控方申請，將案件押後至5月11再訊，以待進一步調查及索取法律意見，期間被告續還押候訊。



被告林俊華在九龍城法院應訊。(資料圖片)

被告林俊華涉在伊利沙伯醫院等候治理時越押逃走。（資料圖片）

涉在伊利沙伯醫院逃走

被告林俊華，35歲，地盤工人，被控1項在合法羈押下逃走罪，控罪指他於本月19日在九龍油麻地加士居道伊利沙伯醫院主翼一樓走廊、在警員謝國輝的合法羈押下逃走。

涉兩次未付的士費並偷竊財物

林另被控2項盜竊及2項不付款而離去罪，指他於同日在上水百和路與保健路交界明知須支付245港元的士費用，卻不誠實地從的士離去、意圖逃避應付款項，並偷竊1個屬於邱姓人士、價值180港元的灰色背囊；及同日在天水圍屏山塘坊村151號外不誠實地從另一的士離去，意圖逃避200港元的士費用，並偷竊一部屬於某黃姓人士、價值3000港元的手機。

案件編號：KCCC900037、3376/2025