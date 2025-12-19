伊利沙伯醫院走犯｜疑犯稱有胃癌　變裝搭3的士　偷司機手機轉賣

涉多宗搶劫盜竊而落網的姓林（35歲）男子，今日（19日）在伊利沙伯醫院照X光時逃脫，身穿白色上衣、病人褲，赤腳逃去4個多小時，終在元朗被擒獲，再涉三宗罪被捕。



消息稱，疑犯聲稱有胃癌，逃走後曾在旺角換衫「變裝」，至少轉乘3輛不同的士逃避耳目，部分沒支付車資之餘，更偷取其中一名的士司機的手提電話，然後極速轉賣。



早前疑犯赤腳往S座逃去。（閉路電視截圖）

警方早前表示，該名疑犯早前因涉及多宗搶劫、盜竊及不付款而離去案件，被拘捕及檢控，昨午（18日）因身體不適，被送往伊利沙伯醫院治理而未能出庭應訊；今早（19日）在醫院留醫期間，懷疑逃去。

警方立即在全港多處進行搜查及兜截，其後發現疑犯曾經乘搭多輛的士，並偷去相關的士司機財物及未有支付的士費。人員今日下午，於元朗白沙村一帶拘捕該名男子，涉嫌「從合法羈押逃離」、「盜竊」、「不付款而離去」，他正被扣留調查，案件交由油尖警區重案組跟進。

逃脫疑犯今午（19日）在元朗落網，遭撳地制服。

早前醫院可見，警方在C座1樓大堂位置，封鎖一張輪椅，上面有一對拖鞋和一件深色衫。消息稱，疑犯較早前由醫護人員用輪椅，由C4病房推去H座照X光做電腦掃瞄，照完後推回原處。上午11時40分，在C1位置疑犯突然起身，赤足經樓梯跑落樓，往S座方向、加士居道逃去。

警方向有關醫護人員了解過程。（黃學潤攝）

疑犯姓林35歲，涉及全港10宗搶劫、盜竊及不付款案，犯案日期由上月26日至本月16日，涉款超過5.1萬元。案件今日（19日）上午在九龍城裁判法院提堂。

警方周三（17日）拘捕疑犯，並在記者會中指出，疑犯在清晨及深夜時分，在較寧靜的位置，向一些單獨外出的市民入手，搶去他們的手袋或背包；亦會在街市人流高峰期時下手，趁人多聚集於店舖時，偷取膠筒或錢箱內的現金，當店主發現時，賊人已從人群中逃去。

警員在伊利沙伯醫院範圍內搜索。（讀者提供）

