最熱除夕｜天文台下午錄得最高氣溫27.9度　打破農曆新年除夕紀錄

【農曆新年/ 除夕/ 馬年/ 明天的天氣/ 天文台/ HKO】今日（16日）為年廿九大除夕，天文台表示本港下午炎熱，多處地區氣溫上升至28度或以上。截至下午1時45分，天文台錄得最高氣溫27.9度，是有記錄以來農曆新年除夕的最高氣溫。此外，一道冷鋒已在華南北部形成，預料會在明日初時橫過廣東沿岸。



2026年2月16日年廿九，天文台下午錄得最高溫27.9度，創下最熱除夕紀錄，有市民赤膊上身躺在草地上享受日光浴。(倪清江攝)

截至下午1時45分，天文台錄得最高氣溫27.9度，是有記錄以來農曆新年除夕的最高氣溫。（倪清江攝）

截至下午1時45分，天文台錄得最高氣溫27.9度，是有記錄以來農曆新年除夕的最高氣溫。（倪清江攝）

年廿九除夕，天文台下午2時最高氣溫紀錄。（天文台網頁）

年廿九多區最高氣溫逾29度 上水達30度

廣東地區風勢微弱，天色普遍晴朗。本港下午炎熱，多處地區氣溫上升至28度或以上。下午2時，香港天文台錄得最高氣溫27.9度，多區最高氣溫更超過29度，包括深水埗、九龍城、濕地公園等，上水更達30度。

早於今早7時30分，天文台錄得最低氣溫22.0度，是有記錄以來除夕「最低氣溫」中最高紀錄。

▼2月15日年廿八 維園年宵市場人流眾多▼



2月15日年廿八，維園年宵市場下午人流眾多。其中售賣燒賣、燒魷魚公仔等文創產品的攤檔「爐氣」，吸引不少人光顧和拍攝。（廖雁雄攝）

2月15日年廿八，維園年宵市場下午人流眾多。其中售賣燒賣、燒魷魚公仔等文創產品的攤檔「爐氣」，吸引不少人光顧和拍攝。（廖雁雄攝）

2月15日年廿八，維園年宵市場下午人流眾多。其中售賣燒賣、燒魷魚公仔等文創產品的攤檔「爐氣」，售賣燒賣、煎釀三寶、燒魷魚等本地小食的公仔。（廖雁雄攝）

．2月17日年初一天氣：氣溫介乎18至22度，吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。大致多雲。初時有一兩陣微雨，部分地區能見度較低。

．2月18日年初二天氣：氣溫介乎17至21度，吹東至東北風4級，間中5級。大致多雲。早上清涼，日間短暫時間有陽光。

．2月19日年初三天氣：氣溫介乎17至22度，吹東至東北風4至5級。大致多雲。早上清涼，日間部分時間有陽光及乾燥。

．2月20日年初四天氣：氣溫介乎18至23度，吹東至東北風3至4級。大致多雲。日間部分時間有陽光及乾燥。



+ 12

最熱除夕紀錄暫為1953年錄得27.8度

天文台資料顯示，自1884年有紀錄以來，最高溫除夕為1953年2月13日，錄得27.8度。今日市區氣溫錄得27.9度，較73年前的紀錄高0.1度。

年初一早上市區降至19度 一夜跌9度

天文台預測明日年初一市區氣溫介乎19至23度，吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級；大致多雲，初時有一兩陣微雨，部分地區能見度較低。

天文台2月16日年廿九大除夕上午自動分區天氣預報顯示，下午3時天文台總部氣溫料升至27度，新界北區打鼓嶺升至30度、上水32度，元朗石崗也升至31度。(天文台圖片)

北區溫差大 料上水今最高32度 一夜「斬半」明早跌至16度

天文台自動分區天氣預報今早顯示，預測今日下午3時天文台總部氣溫料升至27度；而新界北區打鼓嶺升至30度、上水32度，元朗石崗也升至31度，不過氣溫一夜「斬半」，料明早7時打鼓嶺跌至15度、上水16度，元朗石崗也跌近半至16度。

天文台2月16日年廿九大除夕上午自動分區天氣預報顯示，料1月17日年初一上午7時天文台總部氣溫降至18度，新界北區打鼓嶺「斬半」跌至15度、上水16度，元朗石崗跌近半至16度。(天文台圖片)

初二料吹東至東北風 有利吹散煙花煙霧

天文台料年初二（18日）及年初三（19日）早上清涼，市區氣溫介乎17至22度。隨後兩三日季候風會逐漸緩和，周末期間廣東沿岸地區風勢微弱，日間部分時間有陽光及溫暖。

初二晚上有煙花匯演，天文台料吹東至東北風4級，間中5級，大致多雲，早上清涼，日間短暫時間有陽光，料大風有利吹散煙花煙霧。初三吹東至東北風4至5級，大致多雲，早上清涼，日間部分時間有陽光及乾燥。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台2月16日年廿九上午11時30分更新九天天氣預報，料年初一早上降至19度 ，新年期間早上清涼。（天文台圖片）

天文台2月16日年廿九上午7時50分更新九天天氣預報，料新春期間相對濕度較高。（天文台圖片）

年初四開工日 日間部分時間有陽光及乾燥

周五（20日）年初四開工日，天文台料氣溫介乎18至23度，日間部分時間有陽光及乾燥。

到周末氣溫介乎19至25度，周六（21日）吹微風2級，部分時間有陽光；周日（22日）吹

東至東北風2至3級，部分時間有陽光。

天文台2月16日年廿九上午11時30分更新九天天氣預報，料新春期間相對濕度較高。（天文台圖片）

天文台預測下周初仍較和暖，下周一（23日）年初七「人日」及（24日）氣溫介乎20至23度，大致多雲。

2月15日年廿八，大批市民到維園年宵市場買年花，下午人流眾多，市民悉心揀選蘭花。（廖雁雄攝）

2月15日年廿八，大批市民到維園年宵市場買年花，有市民捧一棵桃花回家。（廖雁雄攝）

2月15日年廿八，大批市民到維園年宵市場買年花，下午人流眾多。（廖雁雄攝）