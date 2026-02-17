初一拜年車輛泊滿大圍顯徑邨沙田第一城未見鎖車　車主望寬鬆處理

今日(17日)大年初一，不少市民會駕車到親友家中拜年，繼警方澄清農曆新年「手下留情」不抄牌並非事實，籲駕駛人士勿違泊。沙田大圍顯徑邨亦在新年前夕，在邨內多處高調展示嚴打違泊警告，列明「新年期間照常鎖車」，違者須繳付開鎖費320元。記者下午到場視察，發現屋邨內泊有不少拜年人士車輛，但未見有車輛被鎖車。



另外，同區以嚴打違泊聞名、曾被網民稱為「香港鎖車最快屋苑」的沙田第一城，屋苑範圍路邊亦泊有多輛私家車，同樣未見鎖車情況。有車主說希望新年期間「鎖車隊」能寬鬆處理，「開開心心過個年。」



曾被網民稱為「香港鎖車最快屋苑」的沙田第一城，今日大年初一，屋苑範圍泊有不少車輛，但未見有人鎖車。（賴卓盈攝）

顯徑邨新年前預告鎖車 開鎖收$320 年初一泊滿車未見鎖車

農曆新年前夕，大圍顯徑邨在屋邨多處張貼告示，以黃底紅字標明「新年期間照常鎖車」，稱如發現違泊車輛，會即時鎖車，車主或司機需支付開鎖費320元。今日大年初一，記者下午3時到場，發現邨內多條行車通道的兩旁路邊都泊滿私家車，一條街至少有10輛車，不過未見有車輛被鎖。

沙田大圍顯徑邨多處張貼告示，警告如有車輛違泊，會即時鎖車。（賴卓盈攝）

農曆新年期間，大圍顯徑邨內路旁泊滿車輛。（賴卓盈攝）

農曆新年期間，大圍顯徑邨內路旁泊滿車輛。（賴卓盈攝）

另一邊廂，以嚴打違泊車輛聞名的沙田第一城，同樣張貼告示，指如發現違泊車輛，會依法鎖扣。下午時分，第一城多條街道旁邊泊滿私家車。

農曆新年假期，沙田第一城貼出告示，指會依法扣鎖違泊車輛。（賴卓盈攝）

其中一名車主溫先生前來跟家人聚會，他說知道沙田第一城以「鎖車隊」聞名，亦有點擔心會被鎖車。但他認為今日是年初一，許多港人駕車出行，泊車位緊張，希望有關人員可以「寬容啲，開開心心過個年。」

農曆新年假期，第一城路邊泊有不少車輛。（賴卓盈攝）

車主凌小姐同樣來跟家人拜年，她說是抱僥倖心態，希望「鎖車隊」新年可寬鬆處理，笑言「唔好發生啲唔幸運嘅事。」