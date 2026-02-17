農曆新年｜三連鎖酒樓集團新春茶錢不加價　稻香初一派$10利市

農曆新年不論是一家人聚餐，或是團拜，去茶樓飲茶是最佳選擇之一。今年稻香、海港酒家及美心三間連鎖酒樓集團都表示，新春期間茶錢不加價。此外，稻香更宣布顧客今日（17日）大年初一，親臨光顧集團品牌香港分店，即可獲贈10元利是一封。



（圖片來源：稻香）

相信不少市民都習慣新年時到酒樓飲茶，「嘆一盅兩件」，與家人親友相聚。以往每逢大時大節，酒樓都少不免會加價，但今年稻香集團、海港酒家及美心中菜三大連鎖集團則宣布，茶錢不會加價。

海港酒家的新春茶錢將維持正價18元；美心集團旗下的中式酒樓會實行「全日茶市正價」，新春期間茶芥亦不加價。

美心集團旗下的中式酒樓新春期間實行「全日茶市正價」，顧客在新年期間飲茶茶芥不加價。（美心Facebook）

稻香集團則更豪氣，除了茶錢不加價，顧客今日親臨惠顧稻香集團旗下品牌，如稻香、稻香超級漁港、客家好棧、鍾菜館等，以正價茶位入座飲茶，即可獲贈一封10元現金利市，並只收取加一服務費。