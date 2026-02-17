農曆新年｜家長憂高鐵站逼爆提早兩小時等車　有人回鄉派$1萬利市

【農曆新年／西九龍高鐵站】農曆新年部份市民或北上拜年或旅遊，西九龍高鐵站大年初一（17日）非常熱鬧，有家長汲取到去年高鐵站過關逼爆的教訓，像坐飛機一樣提早兩個多小時候車。另有家長帶同小孩回鄉探親，計劃品嘗家鄉美食及放煙花，預料派發一萬多元利市。



此外，有內地旅客首次來港旅遊，豈料同行朋友乘坐高鐵期間遺失證件，獨留她一人在高鐵站。她笑說首次來港便遇到意外感覺蠻刺激，首站將到小紅書網紅店ChaTraMue品嘗泰式奶茶。



馬年大年初一（17日）部份市民或北上拜年或旅遊，西九龍高鐵站中午非常熱鬧。（歐陽德浩攝）

馬年大年初一（17日）部份市民或北上拜年或旅遊，西九龍高鐵站中午非常熱鬧，不過人流似乎不及去年，記者目測入閘過程順暢。

市民憂過關逼爆 提前兩個多小時抵高鐵站候車

林先生帶同妻子及幼女乘坐下午3時的高鐵，到家鄉廣西悟州拜年，大年初四（20日）回港。惟他汲取到去年高鐵站過關逼爆的教訓，考慮到推着嬰兒車行動不便，於是像坐飛機一樣提早數小時出發，在中午12時許已到場候車。

但林先生發現今日人流相比去年順暢，估計因今年內地較早展開新春假期，以及部份港人上周末已北上探親。「冇諗過高鐵都要預早咁多，舊年真係太多人喇，有小朋友嘅話想預早少少。」

加錢搶高鐵票 回程無直達需廣州轉車

林先生又指，今年的車票非常緊張，例如梧州至香港的直達車票早已售罄，他們需要加錢搶票，最終成功購買經由廣州轉車返港。「其實我哋候補埋車飛，諗住佢放返啲候補車飛出嚟，點知等咗兩三日都未有，跟住我哋唯有直接加錢搶轉接車飛。」

林先生吸收到去年高鐵站過關逼爆的教訓，像坐飛機一樣提早兩個多小時候車。（歐陽德浩攝）

市民福建泉州拜年放煙花 料派一萬多元利市

李先生帶同7歲兒子身穿新春服裝，前往家鄉福建泉州拜年。他計劃在當地與親人到郊區放煙花，品嘗特色小食，預計需要派發一萬多元利市。「主要係畀佢睇吓啲親戚，鄉下同香港嘅連接唔好斷咗佢。」

李先生帶同小孩回鄉探親，計劃品嚐家鄉美食及放煙花，預料派發一萬多元利市。（歐陽德浩攝）

江蘇旅客首次來港同行朋友丟證件 獨自一人留高鐵站

不過有人歡喜有人愁，來自江蘇的陳小姐今日首次來港旅遊，原預定周六（21日）離開，豈料預到不幸的事件。她的同行朋友乘坐高鐵期間遺失證件，無法入境香港，只能無奈折返深圳，獨留她一人在高鐵站。

陳小姐首次來港旅遊，豈料同行朋友乘坐高鐵期間遺失證件，獨留她一人在高鐵站。（歐陽德浩攝）

計劃先買泰式奶茶 或放棄入住四晚一萬元酒店房

陳小姐表示還未計劃行程，笑說首次來港便遇到意外感覺蠻刺激，若她的朋友確實不能來港，由於酒店不設取消預訂，將放棄一萬元的入住費用。她首站先打算辦理入住手續，以及到小紅書網紅店ChaTraMue品嘗泰式奶茶。