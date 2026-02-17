年初一花車巡遊｜港鐵尖沙咀及尖東站早前封閉的出入口已恢復開放

【農曆新年／大年初一／花車巡遊2026／花車匯演】今日（17日）大年初一，旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」，將於晚上8時在尖沙咀舉行，共有12部花車、46隊隊伍演出。港鐵晚上10時半公布，為配合警方的人潮管制措施，尖沙咀站及尖東站共6個出入口暫時關閉。約晚上11時40分，港鐵宣布較早前暫時關閉的尖沙咀站及尖東站部份出入口，已重新開放。



2026年2月17日晚上「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊及匯演路線圖。（旅發局圖片）

首次參與花車巡遊的麥當勞的花車以80年代沙田新城市廣場分店的經典小火車裝置為設計靈感。（資料圖片／廖雁雄攝）

今年國泰花車以「同心飛躍八十年」為主題，展示兩款經典客機。（資料圖片／廖雁雄攝）

【23:40】港鐵宣布較早前暫時關閉的尖沙咀站及尖東站部份出入口，已重新開放。

【22:30】為配合警方的人潮管制措施，以下車站部份出入口暫時關閉：

尖沙咀站：*B2* ，D1，H，R

尖東站：L3，L4

乘客請使用其他出入口。相關車站出入口安排會不時變動，以配合現場情況及最新人流管理安排，大家可留意港鐵 MTR Mobile 的 Traffic News 公佈的最新資訊。

