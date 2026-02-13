新春花車大玩那些年｜麥當勞懷舊小火車、國泰經典客機今率先睇

旅遊發展局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」年初一（17日）晚舉行，主辦單位今日（13日）舉行傳媒預覽，12輛花車首現真身。當中，首次參與花車巡遊的麥當勞的花車以80年代沙田新城市廣場分店的經典小火車裝置為設計靈感，重現回憶 。



今年馬會首次成為「新春國際匯演之夜」的唯一「巡遊路線贊助機構」，花車以「同心同步同進 馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭，馬會馬術隊成員、亞洲錦標賽獎牌得主林立信及馬會見習騎師黃寶妮，將現身花車上表演。



首次參與花車巡遊的麥當勞的花車以80年代沙田新城市廣場分店的經典小火車裝置為設計靈感。（廖雁雄攝）

今年共有11個參與單位，帶來12輛花車。參與單位包括國泰、賽馬會、麥當勞、香港品牌玩具協會、澳門特別行政區政府旅遊局、香港迪士尼樂園、海洋公園、優質旅遊服務協會、林村許願廣場、亞洲旅遊交流中心和旅發局。

旅發局的花車和表演者。（廖雁雄攝）

旅發局的花車和表演者。（廖雁雄攝）

+ 2

滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷今率先現身紅磡

當中，首次參與花車巡遊的麥當勞的花車以80年代沙田新城市廣場分店的經典小火車裝置為設計靈感，重現回憶 。花車配色為麥當勞標誌性的紅、黃色，車身及車尾分別以「M」標誌及薯條裝飾，用上經典燈泡點綴，展現麥當勞歡樂夢幻和歷久常新的形象。

另外，多位麥當勞前綫員工、管理團隊以及一眾表演者會連同經典麥當勞樂園角色包括麥當勞叔叔、滑嘟嘟、小飛飛、以及漢堡神偷，帶來精彩演出。

首次參與花車巡遊的麥當勞的花車以80年代沙田新城市廣場分店的經典小火車裝置為設計靈感。（廖雁雄攝）

首次參與花車巡遊的麥當勞的花車以80年代沙田新城市廣場分店的經典小火車裝置為設計靈感。（廖雁雄攝）

國泰花車展示兩款經典客機 賀80周年

而另外兩個大型品牌：國泰及香港迪士尼，今年同樣迎來周年紀念。今年國泰花車以「同心飛躍八十年」為主題，展示兩款經典客機，分別為國泰經典「Betsy」DC-3 客機，以及「空中巴士A350」客機。

花車設計以時光為主軸，標誌著國泰與香港共同走過80年旅程。「Betsy」在滿佈霓虹燈招牌的昔日香港上空翱翔，穿過象徵歲月流轉的金色時光隧道，蛻變成為「空中巴士 A350」，飛躍於現代摩天高樓之上，寓意國泰與香港並肩成長，並繼續與大家展翅高飛，向前邁進。

今年國泰花車以「同心飛躍八十年」為主題，展示兩款經典客機。（廖雁雄攝）

部分機組和地勤人員更會穿上不同年代的經典懷舊制服，包括1950年代空軍藍長裙制服。（廖雁雄攝）

機組和地勤人員巡遊團隊將50年代空軍藍長裙等制服

除了主題花車，由80位國泰機組和地勤人員組成的巡遊團隊，將會進行舞蹈演出，部分機組和地勤人員更會穿上不同年代的經典懷舊制服，包括1950年代空軍藍長裙制服；1970—80年代由法國時裝大師 Pierre Balmain 設計的「東海」制服；由 Hermes 精心設計、首套不配帽子的制服；以及由2010年代沿用至今，由香港著名時裝設計師劉培基設計的現役制服等，呈現國泰一路走來的品牌傳承與獨特風格。

在花車巡遊，米奇老鼠、米妮老鼠、Duffy及LinaBell等迪士尼角色將坐上以不同周年慶典元素設計的花車。（廖雁雄攝）

迪士尼角色登場慶祝20周年

香港迪士尼樂園度假區現時則正在慶祝20周年。在花車巡遊，米奇老鼠、米妮老鼠、Duffy及LinaBell等迪士尼角色將坐上以不同周年慶典元素設計的花車。花車中央有一個金色的20字樣，設計靈感源自迪士尼城堡廣場的20周年裝置。

花車將伴隨30位舞者，伴隨周年主題曲《The Most Magical Party of All》，把快樂傳遍每個角落。

+ 2

馬會花車將由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭，為馬年打響頭炮。（馬會提供圖片）

馬會首成唯一巡遊路線贊助機構 花車由三匹駿馬牽頭

馬年對馬會而言別具意義，馬會推出馬年系列活動，橫跨全年。今年馬會首次成為「新春國際匯演之夜」的唯一「巡遊路線贊助機構」，沿途佈置多個富有節日氣氛的街道裝飾，讓市民感受新春氣氛。花車以「同心同步同進 馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭，馬會稱寓意馬年朝氣蓬勃、繁榮昌盛。

馬會表示，在巡遊匯演期間，馬會馬術隊成員、亞洲錦標賽獎牌得主林立信及馬會見習騎師黃寶妮，將現身花車上，聯同馬會吉祥物「同進啦啦隊」及醒獅隊伍巡遊表演。為讓不同年齡和背景的市民參與盛事，馬會將送出100張匯演門票予其慈善項目，包括賽馬會「凝伙」、賽馬會樂動人生計劃及賽馬會躍見新生活的受惠人士，一同感受節日喜悅。

馬會見習騎師黃寶妮，將聯同馬會吉祥物「同進啦啦隊」及醒獅隊伍巡遊表演。（馬會提供圖片）