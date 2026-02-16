新春好去處｜初一花車巡遊、初二煙花匯演賀馬年　觀塘設台灣夜市

明日（17日）是大年初一，丙午馬年將至。今年不少市民指新年氣氛遜於往年，《香港01》整理部分農曆新年好去處，讓各位讀者「行個大運」為新春假期增添「年味」。



新年將至，不少人趁年尾到嗇色園黃大仙祠還神。（鄭子峰攝）

大年初一晚花車巡遊

「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊匯演將於大年初一晚上在尖沙咀舉行，當天下午6時開始已有街頭表演派對率先與觀眾互動。

新春賀歲國際匯演之夜

日期：2026年2月17日

時間：晚上8時至9時45分

地點：尖沙咀文化中心廣場起步，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，最終抵達梳士巴利道的終點



林村許願樹拋寶牒許願

大埔林村每逢農曆新年期間，都會吸引不少市民前去，在許願樹拋寶牒許願、點蓮花燈祈福等，每逢年初二都是最多熱鬧的日子。

大埔林村許願節

日期及時間：2026年2月17日上午9時至晚上7時；2月18日至22日上午9時至晚上9時；2月23日至3月3日上午9時至晚上7時

地點：大埔林村許願廣場



大年初二新年煙花匯演

大年初二（18日）晚上則有「2026年農曆新年煙花匯演」，煙花會在晚上8時於維多利亞港上空發放。馬年煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，馬會首次贊助。匯演合共8幕，時長約23分鐘，將發放31,888枚煙花。煙花匯演將以「馬到功成耀香江」為主題，有「金元寶」、「馬蹄鐵」、「吉」字、滿天心形禮花燈造型煙花。

2026年農曆新年煙花匯演將於大年初二晚上8時在維多利亞港上空發放。（香港旅遊發展局）

新年煙花匯演2026

日期：2月18日

時間：晚上8時

地點：維多利亞港



初三馬會賽馬日

來到大年初三，每年例行活動便是沙田馬場賽馬日。馬場除了有精彩賽事之外，還有一連串豐富的節慶活動，包括傳統舞獅、綜合匯演、現場音樂表演、新年打卡位等。

日期：2026年2月19日

地點：沙田馬場

時間：尚待公布



初三赤口拜車公

大年初三「赤口」，不少市民有拜車公的習慣。不過車公廟並非只在年初三開放，今晚將通宵開放至大年初一下午6時。此外，今日至正月二十（3月8日）期間，沙田車公廟將設有特別開放時間，方便善信分流參拜。

年廿九至正月二十（3月8日）期間，沙田車公廟將設有特別開放時間，方便善信分流參拜。（華人廟宇委員會）

文化中心露天廣場春節綵燈展

今年新春期間更有「丙午年春節綵燈展」，由12日起至3月15日在香港文化中心露天廣場舉行。綵燈展是香港的新年盛事，今年綵燈展將由資深紮作師傅冒卓祺先生，以《獅躍新春 馬到功成》為主題，製作以駿馬、蝠鼠和醒獅為造型的精美花燈；另外亦有資深紮作師傅許嘉雄先生，以《獅躍新春 馬到功成》為主題，製作融入香港中式長衫、全盒、金錢及大吉等元素的精美綵燈。

丙午年春節綵燈展

日期：2026年2月12至3月15日

時間：下午6時至晚上11時

地點：香港文化中心露天廣場



觀塘「自由空間」設新春夜市

除了傳統節慶活動，今年觀塘港鐵站A出口的「自由空間」更會舉行「龍騰觀塘新春夜市2026」活動，由即日起至2月22日化身為「台灣夜市」，現場設有50個特色攤位，主打蚵仔煎、蚵仔麵線、龍鳳腿卷及香烤魷魚等台式經典美食，而且活動免費入場。