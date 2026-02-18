新皇崗口岸7.1啟用？鄧炳強：建築已具備雛形　希望可以儘快公布

內地社交台近日流傳「新皇崗口岸開通倒計時138天」的照片，指口岸將於7月1日開通。保安局局長鄧炳強今日（18日）表示，新口岸的建築已具備雛形，港府正與深圳方面商量當中，希望可以儘快公布何時啟用。



鄧炳強今日到車公廟視察後見記者，被問到新皇崗口岸會否在7月1日啟用，回應指新口岸的建築已具備雛形，港府正與深圳方面商量當中，希望稍後公布何時啟用，「我哋都希望能夠加快嘅」。

內地社交台日前出現倒數熙片，顯示「新皇崗口岸開通倒計時138天」。（小紅書@粵港澳一家親）

近日內地社交平台「小紅書」有關注粵車南下的帳戶發文，指新皇崗口岸將於2026年7月1日正式啟用，並附上一張含電視屏幕的圖片，屏幕中顯示「新皇崗口岸開通倒計時138天」的消息。

深圳市人民口岸辦公室網站於2月13日發布「皇崗口岸新聯檢樓管養服務項目意向公開基本內容情況表」，為皇崗口岸新聯檢樓管養服務項目的招標，文件中列明「服務期限為2026年7月1日至2026年12月31日。

（深圳市人民口岸辦公室網站截圖）