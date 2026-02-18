初二車公誕｜善信清晨5時車公廟外等入廟　祈求健康、人人有工開

正月初二（18日）車公誕，不少善信到車公廟祈福，其中有人清晨5時許到達，並憶述20多年前曾做手術，家人為她向車公祈福後，最終大步檻過，車公顯靈，祈求新一年身體健康，亦有不少善信誤以為車公廟在早上9時開放，提早到廟外排隊入場。



正月初二（18日）車公誕，車公廟內香火鼎盛。（夏家朗攝）

車公廟早上9時開放予公眾入場，有零星市民提早逾3小時、在早上5時半到達，其中居於大圍的黃女士稱，30多年來都有到車公廟拜神，今年「怕人多」提早到場，並排在首3位，祈求新一年「身體健康，個個有工開」。

被問為何多年來拜車公，她憶述20多年前曾做手術，母親為她向車公祈福後，最終大步檻過，車公顯靈。她又稱今晨天氣稍涼，特地穿保暖衣禦寒。

另一市民76歲鄭太說，起初以為車公廟在早上8時開放，所以7時許已到達，笑言「企到腳軟」。她說在沙田住了50年，每逢年初二參拜車公，後來搬到馬鞍山，由於路途較遠及年事漸長，當年沒有繼續參拜，未料即發覺工作不太順利，所以翌年繼續到廟參拜，「冇辦法，都係要繼續！」，又稱現在仍有做兼職。她希望新一年「世界和平、身體健康、無病無痛」。

杜先生同樣誤以為早上8時開放，於是早上7時半到場，排第200多個才進場。他自言有駕駛習慣，故參拜車公，「年年都拜，講個信仰」。他希望新一年闔家平安、身體健康，又稱不會執著是否靈驗，只求心安理得。