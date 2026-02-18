車公求籤｜22籤「莫忘義」又關安全帶事？解籤師傅籲政府勿大男人

今日馬年正月初二（18日）車公誕，新界鄉議局主席劉業強早上按傳統習俗到沙田車公廟為香港求得第22籤中籤，籤文為：「刻木之夫不可親，當於善惡上觀人；但凡見利莫忘義，須向仁中慮不仁。」



籤文典故為二十四孝的丁蘭「刻木事親」，車公廟解籤師傅陳天恩居士向《香港01》拆解指，雖然丁蘭奉孝是好事，但認為對方太「刻薄」、「大男人主義」，籤文放諸香港是警惕政府施政時不可只顧良好意願而缺乏溝通，否則會令市民無法理解，上月因「技術原因」撤回的強制坐巴士佩戴安全帶法例便是例子。



2月18日是馬年正月初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強早上按傳統，率領沙田鄉事委員會代表及眾鄉紳，早上到沙田車公廟為香港求靈簽祈福。（夏家朗攝）

車公廟解籤師傅陳天恩居士指，籤文是警惕政府在施政時不可因為良好意願而缺乏溝通，否則會令市民無法理解。（夏家朗攝）

2月18日是馬年正月初二車公誕，新界鄉議局眾鄉紳早上到沙田車公廟為香港求靈籤祈福。當中為香港求得第22籤中籤（右），沙田則求得下籤第83籤。（夏家朗攝）

第22籤中籤籤文為「刻木之夫不可親，當於善惡上觀人；但凡見利莫忘義，須向仁中慮不仁。」解簽曰：「凡事用心，身子平安，家宅小吉，占病不妨，求財半遂，婚姻成合」，斷簽曰：「家宅防偽君子，占病似痊實險，自身防笑裡藏刀，出入小心，婚姻女慎防對象真小人，不合，求財休想，演技出色，虛情假意，佛口蛇心，找死無異」。

22籤典故為二十四孝的丁蘭「刻木事親」

車公廟解籤師傅陳天恩居士表示，籤文上半闕「刻木之夫不可親，當於善惡上觀人」是出自二十四孝中第22孝丁蘭「刻木事親」的故事，講述古人丁蘭刻木像供奉已故雙親，其妻因不知情將木像燒毀，丁蘭事後大怒休妻，導致妻子自殺。陳天恩形容丁蘭「刻薄」，指他雖以孝順聞名，但在此事上「無考慮清楚，無講清楚俾個老婆聽，......對自己個老婆呢完全唔公道囉。」

車公廟解籤師傅陳天恩居士指，籤文是警惕政府在施政時不可因為良好意願而缺乏溝通，否則會令市民無法理解。（夏家朗攝）

2月18日是馬年正月初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強早上按傳統，率領沙田鄉事委員會代表及眾鄉紳，早上到沙田車公廟為香港求靈簽祈福。（夏家朗攝）

+ 1

放諸今日香港，他認為政府近期推行部分政策出發點雖然正確，但事前或考慮得不夠周到及未解說清楚，令市民有好大意見。問到是否意指上月因「技術原因」收回的安全帶法例，他指「安全帶一定係啱嘅」，為市民性命著想，「但係呢，有啲嘢佢係未考慮......變咗大家喺座位有束痛」。至於後半句「當於善惡上觀人」，陳天恩解讀為看事情不能只看單面，「睇嘢要攞個大銀（幣）出嚟，兩面睇呀嘛。」

「但凡見利莫忘義」 陳天恩：每做一件事前都要考慮得清清楚楚

下半闕「但凡見利莫忘義，須向仁中慮不仁」，陳天恩指是寄語勿為些少利益或意見，而遷怒任何人，每做一件事之前，都要考慮得清清楚楚，又認為車公的「指點」，除了是給政府，同時亦給香港人。