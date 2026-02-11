農曆新年｜車公廟年廿九及初二通宵開放 限帶3支細香
撰文：蕭通
出版：更新：
新春將至，華人廟宇委員會周二（10日）公布，轄下沙田車公廟期間於農曆新年期間將實施特別開放時間，其中年廿九（16日）及大年初二（18日）車公誕當晚，將會通宵開放。此外，委員會將於新春期間免費送贈開光「太歲咭」及「財神咭」予善信，數量有限，送完即止。
華人廟宇委員會公布，沙田車公廟從年廿九至正月二十（3月8日），均會實施特別開放時間。其中，年廿九除「朝8晚6」 開放，並會於當晚11時起通宵開放，直至翌日大年初一（17日）的傍晚6時。而在大年初二當日，車公廟開放時間為「朝9晚6」 ，以及當晚11時起通宵開放，直至翌日大年初三（19日）「赤口」的傍晚6時。
至於年初四至正月二十期間，車公廟開放時間均為「朝8晚6」 。
華人廟宇委員會提醒，進入車公廟廟殿參神的人士只限攜帶3支細香，而廟殿外的福德祠、廟殿內的元辰殿（太歲殿）及福祿宮（財神殿）於春節期間不設奉香。此外，車公廟內不設化寶及嚴禁燃點蠟燭，備有寶燭的善信需自行帶走該等物品或將物品投入設置於廟內的聚寶車。
露天收費泊位部份時段封閉 市民宜利用公共交通工具
此外，設於車公廟外的露天泊車收費停車位，將於年2月16日上午6時至2月22日晚上8時，以及2月28、3月1日、7日及8日每日上午7時至下午6時封閉（確實封閉時間以運輸署及警方安排為準）。
委員會呼籲於上述時段內前往沙田車公廟的人士須根據當日警方及其他當值工作人員的指示，遵守秩序，以免發生意外，並請參神及遊覽人士盡量利用公共交通工具前往沙田車公廟。
