車公22籤是什麼？兩大AI解籤：施政要仁義公平　有個提醒用人小心

大年初二「車公誕」，鄉議局主席劉業強今早（18日）按照傳統為香港求籤，最終求得第22籤中籤，是香港連續第9年求得中籤。《香港01》向兩大AI模型DeepSeek及ChatGPT提供籤文，要求它們分析籤文寓意，對港府施政、財政等方面提出建議。兩個AI的方向相若，都強調政府施政要有「仁」、「義」，以公平為目標，又認為不應流於短期或表面的數字。



2月18日是馬年正月初二車公誕，新界鄉議局眾鄉紳早上到沙田車公廟為香港求靈籤祈福。當中為香港求得第22籤中籤（右），沙田則求得下籤第83籤。（夏家朗攝）

2月18日是馬年正月初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強早上按傳統，率領沙田鄉事委員會代表及眾鄉紳，早上到沙田車公廟為香港求靈籤祈福。（夏家朗攝）

《香港01》分別向ChatGPT及DeepSeek問同一個問題，即鄉議局主席劉業強向沙田車公廟求籤，為香港求得第22籤中籤，並附上籤文，要求兩個聊天機械人解籤，問其籤文預示香港今年施政、財政及經濟情況如何，並要求它們向港府給出建議。

ChatGPT：勿只重視KPI而忽略民生質感

ChatGPT認為，「刻木之夫不可親，當於善惡上觀人」表面意思是有些人看似正派、講道理、做足儀式，但不可過度倚重，引申到施政則是提醒政府警惕「包裝得很好」的方案或人物，切勿只重視KPI與表面數字、忽略民生質感，亦要留意重大項目、投資、基建等上，或存在道德或治理風險，政策評估要考慮公平、可持續，會否導致新的壟斷、利益輸送。

至於後半闕「但凡見利莫忘義，須向仁中慮不仁」，ChatGPT認為，是指2026年經濟上會出現「看似誘人」的機會，但若為解近渴而犧牲制度信譽、規則透明與社會公義，會「得利一時、失義長期」。它又指，要小心「善政」背後可能的副作用，例如大規模發展、城市更新、可能擠壓小商戶、拉大貧富差距，強調分配要正義。

2月18日是馬年正月初二車公誕，新界鄉議局眾鄉紳，早上到沙田車公廟為香港求靈籤祈福。（任葆穎攝）

2月18日沙田鄉事委員會主席莫錦貴（右）為沙田求得第83籤下籤，是他連續第二年為沙田求得下籤，左為鄉議局主席劉業強。（夏家朗攝）

DeepSeek解「當於善惡上觀人」：免用人不當致施政失誤

DeepSeek則認為，「刻木之夫不可親」警示政策不可流於表面功夫，若只做形象工程卻無視民情真實需求，將失去民心，「當於善惡上觀人」提醒政府需「明辨賢愚」，任用官員應以德行為先，避免用人不當導致施政失誤。

DeepSeek又指，經濟發展須堅守社會公義。若一味追逐房地產炒作、金融投機等短期利益，忽視貧富差距、民生基礎建設，恐動搖社會根基；繁榮中須防風險，尤其金融市場、地產泡沫等潛在危機，需預留緩衝，避免貪利冒進。

對於籤文解讀後的建議，兩者亦相似，認為政府施政應注重民生，經濟發展應以「義利平衡」、公平為目標，推出政策時，要小心副作用及潛在風險。兩者都有提到財政方面，ChatGPT指一次性收入應優先用於基建、轉型等一次性支出，避免變成經常開支依賴；借貸要以穩健作原則，避免把結構性問題推向未來。Deepseek指，應推動動產業多元化，避免過度依賴金融地產；發展創新科技時，須同步完善社會保障網。