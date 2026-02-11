機場貨機墮海｜網售疑似碎片　民航意外調查機構已就擅闖殘骸報警

香港國際機場去年10月20日發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，車上兩名保安人員喪生。事發約一周後當局將涉事貨機移至倒扣灣的岸邊空地上，其後不乏行山人士及飛機愛好者前來圍觀。



昨日（10日）竟有飛機迷在網上社交平台公開出售疑為涉事空難貨機殘骸碎片，索價100元一塊，此舉惹來其他飛機迷熱論，有網民報警。航空工程師看畢出售的貨機殘骸相片後，表示「呢啲基本上係垃圾」。他指單憑小小飛機結構、加上沒有可追蹤的「serial number（序號）」，難以辨認是否屬於涉事貨機。



《香港01》記者今日（11日）到倒扣灣視察，發現飛機已被運走，現場「人去機空」。民航意外調查機構（AAIA）回覆查詢表示，已完成取證，航空公司已於今年1月將貨機殘骸移離倒扣灣。就早前疑似有人闖入涉及航空意外的飛機殘骸，民航意外調查機構已通知警方。



昨日（10日）有飛機迷在網上社交平台公開出售疑為涉事空難貨機殘骸，且索價100元一塊。（讀者梁先生提供截圖）

同為飛機迷的讀者梁先生向《香港01》表示，昨日他在社交平台Instagram發現有認識的飛機迷轉發另一名飛機迷的限時動態，可見有兩塊飛機殘骸，並貼上杜拜抵港空難貨機相片，圈上機頭位置，疑似示意相中的就是該飛機的殘骸。轉發動態者再在動態寫上「Got myself a few pieces of TC-ACF from anonymous source（我從匿名渠道取得一些TC-ACF的碎片。）」，並指如有人有興趣購買可聯絡他。根據資料顯示，涉事貨機型號為波音747-481（BDSF），註冊編號TC-ACF。

梁先生見狀留言向賣家問價，對方表示100元一塊，並指自己稍後會有更多存貨。梁問及飛機殘骸來源、是否偷竊，對方拒絕在聊天室內回答殘骸來源，不過否認自己為偷竊所得，指是有人在「Scapping(Scaping) Company（廢料回收公司）」工作，並將殘骸給他。同日梁先生再質問賣家是否偷竊，對方回應「im(I am) not comment on this matter right now（現時我不會就此事作出回應）」。

從梁先生提供照片可見，賣家於去年10月29日、即涉事空難貨機吊到倒扣灣當日上載帖文及相片，指自己在其他人帶領下進入倒扣灣。圖片中可見他與涉事空難貨機不足400米。

其他飛機迷發現有人疑出售空難貨機殘骸，紛紛發文斥責賣家「單嘢出人命都咁搞？係咪人嚟㗎」、「發錢寒」、「唔尊重死者就算仲犯罪鋪（post）自己上網？」有人上載網上報案資料，舉報其中一名買賣人士；梁先生亦就事件向1823查詢。梁認為事件「誇張」，指飛機是屬於機管局或航空公司財物，不應作私人買賣用途；加上飛機涉及空難，斥賣家「無人性」、「有少少冷血」。

其他飛機迷發現有人疑出售空難貨機殘骸，紛紛發文斥責賣家「單嘢出人命都咁搞？係咪人嚟㗎」、「發錢寒」、「唔尊重死者就算仲犯罪鋪（post）自己上網？」（讀者梁先生提供截圖）

航空界工程師：沒有可追蹤編號 難以辨認確認部件

航空界工程師看畢飛機殘骸相片後，指殘骸「基本上唔可以叫飛機零件」，應稱「飛機結構或者飛機皮、飛機骨」，形容「基本上係垃圾」。他表示，單憑兩塊小小飛機結構，加上沒有可追蹤的「serial number（序號）」，難以辨認是否屬於涉事貨機。

他提到倒扣灣貨機放置位置非公眾地方，一般市民不應擅闖，亦不應拾取和出售。如果有人擅闖後取走殘骸，他指「你自己做紀念品都算，你攞出嚟賣咁招搖」，形容「有啲戇居，因為（警察）一定捉到你」。

工程師表示，正常而言這些飛機結構拆除後會送去回收，指以民航法規，所有報廢的飛機或報廢的飛機的部件，擁有人要確保這些部件不可以被人翻用、亦不可在飛機市場買賣。他形容賣家出售的部件已經明顯被破壞，不能再用。他指，根據民航法規，如果有人擅自取去買賣而非賣給飛機市場，「呢個唔係問題」。不過如果他相信，如果有人擁有不屬於自己的東西，就算是違法。

貨機已拆解 倒扣灣清場

去年10月29日中午，打撈船將涉事貨機前半部機身吊起，運上倒扣灣的岸邊空地上。《香港01》記者今日（11日）到倒扣灣視察，發現飛機已被運走，現場「人去機空」。據了解，貨機於今年1月已拆解。工程師提到，飛機拆解過程中，需要由專業人士監督，確保過程安全，同時要確保部件已按程序處理或銷毀。

《香港01》記者今日（11日）到倒扣灣視察，發現飛機已被清理，現場「人去機空」。（馬耀文攝）

民航意外調查機構（AAIA）回覆《香港01》查詢表示，早前已完成對涉事貨機的取證，並於2025年12月通知相關航空公司處理剩餘的殘骸，航空公司其後於2026年1月將涉事貨機殘骸移離倒扣灣。由於該剩餘的殘骸為相關航空公司的財產，民航意外調查機構並沒有參與其後續處理。

民航意外調查機構正分析已收集的數據和資料，以確定意外的情況、成因和促成因素，同時確定進一步需要調查的範圍和要跟進的調查方向。

有關早前疑似有人闖入涉及航空意外的飛機殘骸，民航意外調查機構已就相關事件通知警方，並呼籲任何人如有更多資料，請詳細提供，以協助警方調查。

▼2025年10月29日貨機運上倒扣灣的岸邊空地上▼