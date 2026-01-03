公院新收費｜醫管局︰實施兩日運作暢順　首日求診病人按年少25%

公營醫療服務新收費元旦日（1日）正式生效，醫院管理局周五（2日）公布，首日公立醫院求診病人按年少25%，翌日各公立醫院服務運作繼續暢順，截至午夜0時至下午2時，所有急症室共接收2,329名病人，按年同一時段少約30%，在此其間次緊急及非緊急病人平均輪候時間約55分鐘，較去年同期的147分鐘短。



醫管局提醒，病人求診前應先參考新的收費安排，各醫院聯網已設立查詢熱線，病人可致電查詢新收費安排。下文附電話表。



首日公院求診病人按年少25% 翌日同時段按年少30%

醫管局公布，公營醫療服務新收費實施首日（1月1日），醫管局轄下18間公立醫院急症室共接收3,888名病人，較去年元旦日減少約25%。

新收費實施第二日的午夜0時至下午2時，所有急症室共接收2,329名病人，較去年1月2日同一時段減少約30%，34宗屬危殆個案、82宗屬危急個案。

次緊急及非緊急病人平均輪候時間約55分鐘

在新收費安排下，危殆及危急類病人獲得全數豁免急症室收費；適用於新收費的其他個案中，緊急個案佔986宗、次緊急個案佔1,171宗、非緊急個案56宗。

在此其間次緊急及非緊急病人的平均輪候時間約55分鐘，短於去年同期平均輪候時間約147分鐘。

醫療費用減免半日批出九成申請 餘下個案盡快處理

醫管局75間提供家庭醫學門診服務的家庭醫學診所運作大致暢順，截至周五下午2時，家庭醫學診所有約一萬名病人就診，整體服務使用情況與措施實施前大致相若。

為加快審批病人的醫療費用減免申請，醫管局已加派人手處理，各公立醫院周五單日截至下午2時，共收約3,300宗申請，批出約2,900宗申請，接近九成，至於餘下申請個案將盡快處理。

相較於2023/24年度的1.4萬人獲批醫療費用減免，自去年11月初以來，局方已批出約3.5萬宗申請，惠及有需要市民。

（香港01製圖)

預約非緊急放射科檢查或病理檢驗服務 陸續收繳費通知

此外，部份早前已預約接受非緊急放射科檢查或病理檢驗服務的病人，由1月1日起陸續透過郵遞或流動應用程式「HA Go」收到繳費通知。

醫管局提醒，在短期內已預約服務的病人，在收到繳費通知後，盡快安排繳費；預約期較長的病人在收到繳費通知後，可自行安排合適的繳費時間，毋須即時繳費；接受非緊急放射科檢查的病人需在預約日期前最少14日繳費；而接受病理檢驗服務的病人，則可在接受檢驗前繳費。

病人如對繳費項目有疑問，可以在覆診時向醫護人員查詢，專科門診亦設有綜合病人服務站，可以向病人詳細講解繳費的詳情。

本港公立醫院醫生人手嚴重短缺，一直未能解決，影響對市民的服務。（資料圖片／羅君豪攝）

各醫院聯網已設立查詢熱線 附電話表

醫管局提醒，病人前往公立醫院或門診就診前，應先參考新的收費安排，部份醫療服務的流程亦有轉變。各醫院聯網已設立查詢熱線，病人可致電查詢新收費安排，或瀏覽醫管局網頁了解細節。

港島東醫院聯網 6460 4303

港島西醫院聯網 2255 4177

九龍中醫院聯網 3506 7198

九龍東醫院聯網 5215 7326

九龍西醫院聯網 3467 7575

新界東醫院聯網 6273 3551

新界西醫院聯網 2468 5353



服務時間︰2026年1月2日至11日上午8時至下午8時

