公院新收費｜醫管局指首三個月為過渡期：唔會因為金錢得唔到服務

公營醫療服務新收費元旦日（1日）正式生效，醫管局總行政經理（聯網運作）李立業今日（2日）在電台節目中表示，各系統運作暢順，今年一至三月為過渡期，市民如有經濟困難而沒事先申請豁免，可獲發有條件減免，只需在三個月內補交文件，強調「點都唔會令市民因為金錢而得唔到服務」。



新收費實施首日，不少人到沙田威爾斯親王醫院急症室求診。（資料圖片/任葆穎攝）

李立業今早在港台節目《千禧年代》中表示，新收費實施後各系統運作暢順，首日醫管局主要監察急症室，然後是家庭醫學門診，今天會監察其他服務。李立業表示醫管局己在壓力點，如收費處及申請退款處增加人手，確保市民能理解新收費安排。此外，醫管局亦調派了超過1000名服務大使，及10個專隊在7個醫院聯網，協助有需要市民。

公眾假期求診人數較前有所減少 急症室輪候時間會否縮短言之過早

李立業指出，從31日至1日凌晨的交接過程順利完成，並根據需要進行了彈性處理。急症室目前等候時間約為70至80分鐘；公眾假期期間的求診人數為3800人，較之前有所減少。對於新收費會否令急症室輪候時間縮短，他認為目前仍言之過早，又指急症室未收到重大反映，僅有一些細節須進一步解釋。

醫管局主席范鴻齡及行政總裁李夏茵2026年1月1日午夜巡視廣華醫院（醫管局提供）

面對收費影響，李立業提到專科檢查和藥物費用的變動可能引發一些疑問，他指出有病人仍以為每次只會獲發四星期藥物，因此需提醒市民，四星期只是一個計算單位。

他續指，超過5萬人已預先申請了費用豁免。為了縮短處理時間，醫院正努力調配人手；一至三月為過渡期，市民如有經濟困難而沒事先申請豁免，可獲發有條件減免，只需在三個月內補交文件，強調「點都唔會令市民因為金錢而得唔到服務」。

2026年1月1日，醫療改革新收費實施首日，不少人到沙田威爾斯親王醫院急症室求診。（資料圖片/任葆穎攝）

香港社區組織協會幹事連瑋翹表示，新醫療服務改革剛剛實施，大家仍在熟習當中，但部份程序仍有些複雜，如病人在不同醫院進行複診或參加牙科計劃等時，可能會面臨困難。儘管醫管局已經推出許多宣傳措施，但大家仍需時間適應這些變化。

他指，申請醫療費用豁免過程及所需文件方面仍有改善的空間，例如醫院要求病人需要提供六個月的銀行文件，如一個四口之家，父母兩人可能有數個戶口，假如每張月結單有兩頁，整個申請流程中累計可能需提交400至500頁的文件。他認為，對於一些家庭來說，缺乏設備進行影印；光顧影印舖需數百元，也是負擔，且有些個案可能不熟悉如何獲取文件。

根據廣華醫院急症室資料，在2026年元旦0時15分，次緊急及非緊急病人須輪候2.5小時，並可在6小時內就診；緊急病人須輪候39分鐘，並可在71分鐘內就診。（資料圖片/任葆穎攝）

連瑋翹提到，醫管局預計約有140萬人受到影響，雖然不是每個人申請豁免，但仍然是一項龐大的工作量，對病人固然有影響，亦會加重醫務社工的負擔，或影響他們原有的服務。他建議可與現有計劃互通，而對於文件的嚴謹程度，也可以考慮調整，以簡化流程，部份可讓病人自我申報，當局再進行抽查。

他續說，病人每次申請往往需要至少去醫院三至四次，這對於工作繁忙的家庭來說是個不小的挑戰，因為他們需要考慮是否請假。他又指出，成功申請的關卡較多，首先要成功預約到醫務社工，「比較少個案可以即日申請，好難做到即刻有」。

最後，連瑋翹提到，對於一些家庭來說，即使是一萬元封頂也可能造成負擔，因此希望能進一步改善，或改為5000元封頂，以減輕市民的壓力。