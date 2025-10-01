國慶日景點即時資訊｜天星小輪、山頂纜車排少於30分鐘　東壩繁忙

今日（1日）是十一黃金周首日，旅發局在網站中新增「國慶黃金周特別資訊」專頁，提供各熱門旅遊景點預計入場所需時間。早上近十一時半，各景點包括天星小輪各條航線、香港迪士尼樂園等，預計入場等候時間均少於30分鐘。至於萬宜水庫東壩，網頁顯示在十一時，人流狀況為「橙色」，即現場情況繁忙，有500至999人。



旅發局在網站中新增「國慶黃金周特別資訊」專頁，提供各熱門旅遊景點預計入場所需時間。(旅發局網頁截圖)

早上近11時半，各景點顯示的等候時間均少於30分鐘。(旅發局網頁截圖)

為迎接內地旅客十一黃金周訪港，旅發局上月底在國慶黃金周專頁中，另外新增「國慶黃金周特別資訊」，除了向旅客介紹國慶節期間舉行的活動外，更提供各大景點、本地及跨境交通等安排，協助他們根據即時資訊安排行程。

相關數據由景點營運方直接向旅發局提供，包括天星小輪各條航線、香港迪士尼樂園、中環摩天輪、昂坪360、海洋公園及山頂纜車，並附上運作時間。早上近11時半，各景點顯示的等候時間均少於30分鐘。

10月1日十一黃金周首日，西貢萬宜水庫繼續有遊客到訪，早上北潭涌小巴站未見大排長龍。 （夏家朗攝）

漁護署網站顯示，截至早上十一時，東壩的人流屬於橙色，即程度為繁忙，介乎500至999人次。(旅發局網頁截圖)

萬宜水庫東壩近年深受內地旅客歡迎，專頁更提供登山遠足注意事項，例如前往東壩的交通路線詳情，並加入最新訪客人流狀況的連結，點擊後將轉移至漁護署相關網站。截至早上十一時，東壩的人流屬於橙色，即程度為繁忙，介乎500至999人次。