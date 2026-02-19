賀歲馬｜沙田馬場逾9.8萬人入場創疫後新高　投注額18.4億

今日（19日）年初三「赤口」，沙田馬場舉辦「農曆新年賽馬日」，大批馬迷與旅客入場觀看感受馬年新年氣氛。馬會公布，今日吸引逾9.8萬人入場，當中內地及海外旅客人數更刷新歷來賽馬日紀錄，超過2萬人，而今天11場賽事投注額共錄得逾18.4億元。



今（19日）是年初三，沙田馬場舉辦「農曆新年賽馬日」，吸引大批馬迷入場。（黃寶瑩攝）

今日沙田馬場舉辦的「農曆新年賽馬日」，上演新春綜合匯演，邀請歌手陳慧琳及農夫表演，大批馬迷與旅客入場觀看及感受新年氣氛。

主禮嘉賓財政司司長陳茂波下午在社交平台表示，今年在馬年效應下，沙田馬場賽事更顯熱鬧，不少人除了到場觀賞賽事，更為在馬年取個好意頭，場內人頭湧湧。他表示，截至下午4時，馬場入場人次已超過8.9萬人，創疫後新高。

去年沙田馬場賀歲馬有近8.6萬人入場，跟前年相若，其中九千多人是遊客，創了新高。馬會在賽事完結後公布，今日吸引逾98,000萬人入場共賀新歲，當中內地及海外旅客人數更刷新歷來賽馬日紀錄，超過20,000人。隨着今天破紀錄的旅客入場人數，2025/26年度馬季僅過了一半，累積入場旅客已近21萬，超越上季全季總數的19.5萬人，反映賽馬旅遊的巨大吸引力。在投注額方面，今天11場賽事共錄得逾18.4億港元。

