馬季開鑼｜大批馬迷雨中撐傘觀賽　台灣客首到馬場：全新的世界

新馬季今（7日）在沙田馬場開鑼，雖然天氣不似預期，三號強風信號生效，天氣時晴時雨，但仍無阻馬迷入場觀賽。有首次訪港的台灣遊客，特意到馬場觀看賽馬，稱感到期待。他說此前從未到過類似場地，笑言是「全新的世界」，又打算花費50元買馬。有上海客表示來港「見識」賽馬活動，認為雨中觀賞賽事「稍為有一點」影響體驗。



新馬季今（7日）在沙田馬場開鑼。（鄭子峰攝）

新馬季今（7日）在沙田馬場開鑼，馬迷在雨中撐傘看表演。（鄭子峰攝）

雖然天氣不佳，但仍有大批市民及遊客來到沙田馬場觀賽。（鄭子峰攝）

行政長官李家超、民政及青年事務局局長麥美娟等人出席開鑼儀式：



今早11時3號強風信號生效期間，沙田馬場開放入場，大批市民及遊客到達沙田馬場，場面熱鬧。活動開始前天空突然下起大雨，並撇雨至場館內，觀眾要舉傘擋雨，但仍無阻興致。至中午約12時，歌手MC張天賦進場表演，全場掌聲不斷。

歌手張天賦在開幕儀式上表演。（鄭子峰攝）

台灣遊客首次觀看賽馬：全新的世界

來自台灣的遊客莊小姐及陳先生，首次來到沙田馬場。這是他們首次觀看賽馬，他們在台灣沒有去過類似場地，故感到期待。陳先生形容是「全新的世界，全新的體驗」，兩人打算花費約50元買馬，笑言最想見到「自己選的馬贏」。

今天天氣不佳，不時下起雨來，陳先生說交通會較為不便，「下雨的話要多帶一把傘」。首次訪港的他對香港印象良好，「很現代化，城市高樓都很高很大…… 人也都算蠻親切」。

台灣遊客陳先生及莊小姐首次來到馬場，對能觀看賽馬比賽感到期待。（鄭子峰攝）

上海客為看賽馬特意來港「見識」

來自上海的楊小姐為看賽馬特意來港，稱是爸爸介紹她來「見識見識」。她今天獨自來到馬場，笑言「一個人比較輕鬆」，打算花費至少100元買馬，稱「不會押太大」。她在場館範圍內撐傘坐下，被問及下雨天會否影響體驗，她說：「稍為有一點」。