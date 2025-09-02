馬季開鑼｜馬場新設施啟用　設6間特色房間猜謎　3D還原經典賽駒

2025/2026年度新馬季將於周日（7日）開鑼，位於沙田馬場看台第二座的「連薈」及「天馬驛」設施將陸續投入服務，為顧客帶來新體驗。新設施設置六間特色房間，讓顧客可透過解開一系列賽馬相關的謎題，認識賽馬歷史；另外，訪客在進入「連薈」可欣賞以3D數碼技術還原了六匹經典賽駒，包括三屆香港馬王「金鎗六十」，在虛擬馬房的情景。



訪客在新設施「連薈」可欣賞以3D數碼技術還原的六匹經典賽駒，在虛擬馬房的情景。（陳葦慈攝）

設施以數碼技術重現了包括潘頓（Zac Purton）在內的6位精英騎師，供訪客打卡。（董素琛攝）

「連薈」會在透過數碼科技，訪客在進入「連薈」後，可欣賞以3D數碼技術還原了六匹經典賽駒，包括三屆香港馬王「金鎗六十」，在虛擬馬房的情景。另外，設施又以數碼技術重現了包括潘頓（Zac Purton）在內的6位精英騎師及他們的儲物櫃與個人專屬出賽裝備，參觀者可從影像旁牆上的解說牌或二維碼，進一步了解他們的成就。

「天馬驛」設置六間特色房間，顧客可透過解開一系列賽馬相關的謎題，認識賽馬歷史。（董素琛攝）

另外，「天馬驛」將於10月12日正式開幕，其頂層4M樓設置六間特色房間，顧客可透過解開一系列賽馬相關的謎題，認識賽馬歷史。同層亦設有「天馬次元」，訪客可以延展實境（XR）技術，模擬策騎香港經典賽駒，並錄製虛擬策騎影片，分享至社交平台。

馬會將於下周四（11日）推出一個名為「香港馬場」的微信小程式，迎合旅客需要，吸引他們到訪馬場的不同場所，為他們提供度身訂造的行程建議及場內餐飲與景點資訊，方便旅客輕鬆規劃參觀行程。小程式亦會提供地圖，標示必到景點及主要的馬場場所位置，並提供賽期表與最新消息。