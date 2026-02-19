初三賽馬｜赤口沙田馬場有風車筆送　免費接駁巴士及入場須知一覽

農曆新年賀歲馬今日（19日）年初三「赤口」在沙田馬場開鑼，11場賽事包括應節的馬年盃，馬年賽馬日沙田馬場在11時已有現場節慶匯演，樂壇天后陳慧琳獻唱，組合農夫FAMA與麥玲玲亦會一同唱旺馬年好運，祝願「風生水起」。初三賀歲賽馬日，免費往沙田馬場接駁巴士服務及入場須知一文看清。



農曆新年賀歲馬今日（19日）年初三「赤口」在沙田馬場開鑼，11場賽事包括應節的馬年盃，首場賽事12時半開始；圖為2025年蛇年賀歲馬當日，近入口放置了風車，不少市民遊客都先轉幾個圈，望「轉個好運」。（資料圖片/周令知攝）

初三賽馬幾點入場？

．沙田馬場10:30開放

初三賽馬首場賽事幾點跑？

．頭場12:30開跑

初三賽馬有乜送？

．入場人士於下午3時30分或之前進兩個馬場（沙田馬場及跑馬場馬場），可獲贈指定「財來運起風車筆」一枝，數量有限，派完即止

．沙田馬場入場人士掃描「財來運起風車筆」包裝盒上及場內指定二維碼，可參加「沙田馬場日日賞呈獻：馬年賽馬日黃金大抽獎」，獎品為1,888份精選禮品，包括指定徐悲鴻藝術委員會精選馬年典藏藝術品，大獎得主可贏取約50克的指定足金999擺件一份

免費往沙田馬場接駁巴士邊度搭？

．大年初三車公廟（近大圍站A出口）、黃大仙站（近D2出口）、大埔林村 (林村許願廣場公共運輸交匯處)可乘搭免費穿梭巴士直達沙田馬場

．免費接駁巴士服務時間：上午10:00-下午12:30 (每15-20分鐘一班)

．早前已免費索取今日接駁巴士車票人士的上車點：元朗、天水圍、屯門、荃灣、葵芳、觀塘

入場有什麼須知？

．新年新春綜合匯演將於當日上午11時在沙田馬場馬匹亮相圈舉行。

．進場人士須年滿18 歲。

．活動當天沙田馬場將實施人流安全管理措施，請遵守在場工作人員指示。

．馬匹亮相圈觀賞區座位有限，先到先得，嚴禁霸佔或為他人預留座位。

．開閘前，馬場將在1號入口附近設立開幕表演公眾排隊區。有需要時，參與人士會被安排提早從1號入口進入馬場內的等候區，有秩序地進入亮相圈。

．持有效會員賽馬證章人士，可前往多層停車場會員入口附近的開幕表演排隊區等候。有需要時，會員可提早進入馬場內的等候區。

．除上述指定入口，其他入口將不會有提早進入馬場的安排。

．入閘後，請沿指示進入開幕表演公眾排隊區排隊入場。

．當馬匹亮相圈已滿座，將暫停入場人士進入；客人可前往露天廣場，透過大屏幕觀看開幕表演。

．請勿站立於樓梯上觀看節目。

．不得㩦帶或使用三腳架、摺櫈、梯子或任何本會認為有安全隱患的物品。

．除馬會會員、工作人員及手持有效證章人士，其他人士不可進入會員處所。

．表演完成後，請依照在場工作人員指示有秩序地離開馬匹亮相圈觀賞區。

．如欲前往馬匹亮相圈觀馬的人士，請耐心等侯，直至工作人員邀請各人士有秩序地進入馬匹亮相圈。

