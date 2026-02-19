遊日港男疑因用餐禮儀被「爆缸」 項明生認為罕見：港人見世面多
撰文：林遠航
不少港人新年期間外遊，在本周三（18日）凌晨，一名香港居民於日本札幌一間餐廳內被日本食客用啤酒瓶打傷頭部。據當地傳媒報道，事件可能是餐桌禮儀糾紛引發。
旅遊達人項明生指香港人「見得世面多」，比較懂得餐桌禮儀，指事件罕見。他提醒日式餐桌禮儀與西式相近，港人要小心留意，又提到如被當地人糾正，表明自己遊客身份或有幫助。
據報施襲者為日本公司高層 與遇襲港人同約50歲
據日媒「STV新聞北海道」報道，事件發生在周三凌晨約一時，事發地是札幌市中央區一間酒店內的餐廳，遇襲者為一名52歲香港男遊客，施襲者是一名報稱公司高層（會社役員）的50歲日本男子。
警方稱，兩名男子互不相識，當時都在餐廳喝酒。調查顯示，事件似乎是由於餐桌禮儀的爭執而引起。
項明生：日本餐桌禮儀與西式相近
曾在日本公司工作多年的項明生形容事件奇怪，坦言香港人「見得世面多」，亦多去日本，比較懂得餐桌禮儀。他提到，日文「禮儀（マナー，即manner）」是由明治維新時期引入到當地，故餐桌禮儀等，在日本都與西式相近。
他提醒港人數點遊日用膳時的注意事項，進入餐廳時，須由餐廳職員安排入座，即使已有同桌入座，亦切忌自行進入；在座位如要召喚服務員，亦不應該大叫，應使用座位的召喚鈴。
不應將筷子指向他人 當地人視為「極不禮貌」
日本人使用筷子亦有講究，他提醒切勿將筷子插在碗中，因為是當地祭祀的動作，亦不應將筷子指向他人，該動作被當地人視為「極不禮貌」。若在當地工作的港人，應酬時則要留意飲酒的禮儀，例如碰杯時下級的杯不能高過上司，亦須同時說「乾杯」。
指偏遠地區居民或中老年人通常都不諳英語
如被當地人糾正，表明自己遊客身份有無用？項明生表示，應有幫助，但提醒最好用對方懂得的語言，又笑言如在偏遠地區，或遇上中老年人，當地人通常都不諳英語，笑言最好學會「Sumimasen」（日語中的不好意思）傍身。
