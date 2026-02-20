2億頭獎六合彩｜中頭獎還打1817登記嗎？　一文看領取彩金方法

【六合彩結果／新春金多寶／領獎方法】六合彩新春金多寶將於星期六（21日）年初五晚攪珠，幸運兒如10元一注獨中可得2億元破紀錄彩金。如果成為幸運兒，該如何領取彩金？



過去不少人夢寐以求，有朝一日可打去馬會一般查詢熱線1817登記中六合彩，因代表獲得獎金超過500萬元，不過自2023年5月開始，馬會已取消登記安排。現時若是透過電話投注或網上購買彩票，彩金會在派彩後短時間內直接存入幸運兒馬會戶口；若是在投注站購買實體彩票，如彩金超過100萬元，幸運兒可在辦公時間內，直接到跑馬地體育道1號馬會總部大樓，憑彩票拿取支票。



跑馬地馬會總部大樓。（資料圖片/黃偉民攝）

買六合彩彩票途經有3個 取彩金方法有2種

現時購買六合彩彩票有三個途經，幸運兒獲得彩金方法則分為兩種。買實體票需到投注站或馬會總部領取，視乎金額而定，不過記得必須在60日內領取，逾期作廢；而電話及網上投注均自動存入彩金至馬會戶口。

1. 現金投注（場外投注站）：

中獎少於港幣100萬元：可於各場外投注處或馬場以現金或支票方式領獎，無需致電1817登記。

中獎多於港幣100萬元：可於跑馬地體育道1號馬會總部大樓以支票方式領獎，無需致電1817登記。

2.電話投注（熱線1886、「固定指示」服務熱線1818）：

不論金額多少，獎金會自動存入中獎者的投注戶口，無需致電1817登記。

3. 網上投注（網站和手機應用程式）：

不論金額多少，獎金直接存入投注戶口內，無需致電1817登記。

▼六合彩歷次億元頭獎彩金攪珠及派彩結果（2011年起）▼



+ 18

去年中頭獎水警核對時已見6923萬獎金存入馬會投注戶口

去年1月7日史上最高頭獎彩金1.28億元六合彩攪珠，結果有2注中頭獎，為一張1注及兩張0.5注中，而開彩翌日（1月8日）網上瘋傳其中一名中正頭獎的幸運兒是水警小艇分區隊員，以10元一注捧走高達6,923萬元獎金。

《香港01》當時接獲認識該名水警的讀者確認消息，該讀者更引述知情人士指中獎的水警以電腦投注百多元購買六合彩，其中10元投注一組6個號碼中了頭獎，對獎時6,923萬元已存入其馬會投注戶口。

知情人士說該中六合彩頭獎的水警已決定辭職。（讀者提供圖片）

知情人士表示，中獎一刻，水警以為自己看錯，更叫同袍幫忙核對號碼。（讀者提供截圖）

需從馬會投注戶口轉彩金到自己銀行戶口才可提取

幸運兒要拿取中獎金額，需將金額從馬會投注戶口，轉到自己銀行戶口。若是大額面額，銀行需時處理，未必可以即刻轉到數，或會需稍等。

2026年六合彩新春金多寶將於2月21日年初五晚攪珠，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得破紀錄的2億元彩金。

實體彩票幸運兒須到投注站或馬會總部領取現金或支票

至於買實體彩票，如彩金不多於100萬元，幸運兒可直接到各場外投注站或馬場，領取現金或支票。如投注站金額不足，而幸運兒堅持要領取現金，投注站負責人會與幸運兒安排時間領取。不過為安全着想，如金額較大，建議收取支票。

若彩金多於100萬元，幸運兒則必須在辦公時間內，前往馬會總部大樓領取支票。幸運兒帶同彩票在到達大樓後，通報接待處人員來意，對方便會通知相關人員，到大堂帶領幸運兒前往核對彩票及送上支票。

投注時政府已抽稅40% 幸運兒毋須為彩金再繳入息稅

無論金額大小，中獎彩金均不用繳交入息稅，原因是在投注時，25%已作獎券收益徵稅，另15%撥入獎券基金。

新春攪珠五大幸運號碼：15、10、36、43及48

馬會資料顯示，從六合彩自2002年7月增加至49個號碼至今，於新春首次攪珠共23次，當中「15」號開出次數最多，共7次；其次是「10」號、「36」號、「43」號及「48」號，均開出6次。

新春金多寶歷次攪珠結果。（馬會圖片）

新春金多寶較旺藍色號碼球 10至19號組別攪出次數最多

至於攪出的號碼球顏色，藍色佔40%，其次為紅色，綠色只佔26%；號碼10至19號攪出佔最多，24%；其次為40至49號，佔22%；其他三個組別出現的比率相若，當中1至9號最少，只有17%。

新春金多寶共四成被攪出的號碼屬藍色號碼球。（馬會圖片）