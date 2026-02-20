LCK Cup 2026香港｜2.28啟德體藝館開打今獲「M」品牌 交通攻略
電競運動《英雄聯盟》頂級聯賽：韓國冠軍聯賽（League of Legends Champions Korea，簡稱 LCK）決賽首次離開韓國舉行，落戶香港啟德體藝館，下周六（28日）起一連兩日舉行。
大型體育活動事務委員會今日（20日）公布，已向「CGA呈獻：2026 LCK Cup Finals in Hong Kong」頒授「M」品牌認可，主席吳守基今日表示《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽決賽將歷史性地首次在韓國以外地方舉行，而香港獲選為首個海外決賽的主辦城市，標誌着香港於電競界有重要的地位。
吳守基指，觀眾將會親身感受最頂尖的職業隊伍爭奪殊榮的激烈氣氛，以及電競運動帶來的無限魅力。
甚麼是LCK決賽？
LCK是電競運動《英雄聯盟》的頂級聯賽，也是全球範圍內競技強度最高的地區聯賽。其決賽首次離開韓國舉行，落戶本港啟德體藝館，預計每日將吸引逾10,000名觀眾入場。
除主賽事外，大會將於比賽期間於場館內設立Festival Zone，向公眾免費開放。即使未能購票入場，市民亦可親身投入賽事的熾熱氣氛。
《英雄聯盟》LCK盃決賽何時舉行？
- 2月28日（星期六）下午4時 (下午2時開放入場)
- 3月1日（星期日）下午4時 (下午2時開放入場)
《英雄聯盟》LCK盃決賽「M」品牌是什麼？
「M」品牌計劃旨在鼓勵及協助本地體育總會、私人或非政府機構舉辦更多大型國際體育活動，並加以扶植，使有關活動得以持續舉行。各類符合審批準則的體育活動有機會獲委員會授予「M」品牌認可，部分活動更會獲得撥款資助。設立「M」品牌制度的目的是推動發展大型體育活動，為香港培養可持續的體育文化，並把香港的形象提高為國際體育盛事之都，為社會帶來實質的經濟利益。
吳守基：觀眾將會親身感受電競運動帶來的無限魅力
《英雄聯盟》LCK盃何時售票？
賽事門票將於下列時間在快達票網站發售：
- PayKool信用卡優先預訂 ：1月29日（星期四）上午10時至晚上8時
- 公開發售：1月30日（星期五）上午10時
《英雄聯盟》LCK盃決賽票價多少？
- 優先訂票票價 ： HK$1688 / $1388 / $1188 / $888/ $688 / $488
- SVIP : HK$1688 / VIP : HK$1388 / A級門票：HK$1188 / B級門票：HK$888 / C級門票：HK$688 / D級門票：HK$488 / 2日VIP套票 : HK$2776 (套票包含2月28日及3月1日 VIP級別門票，套票視為單一門票計算，只會收取HK$50顧客服務費。）/ 無障礙通道座位﹕HK$688
- 所有票價須外加50元顧客服務費
LCK Cup決賽2026點去？
港鐵：
－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。
－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。
巴士：
【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，
2E｜白田（北）- 九龍城碼頭
6C｜美孚 - 九龍城碼頭
6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭
85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭
241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭
【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：
3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）
5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
11K｜竹園邨 - 紅磡站
12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園
21｜彩雲 - 紅磡站
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）
106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）
608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣
【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：
3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）
5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）
11K｜紅磡站 - 竹園邨
12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）
21｜紅磡站 - 彩雲
85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心
106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙