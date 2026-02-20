LCK Cup 2026香港｜2.28啟德體藝館開打今獲「M」品牌　交通攻略

電競運動《英雄聯盟》頂級聯賽：韓國冠軍聯賽（League of Legends Champions Korea，簡稱 LCK）決賽首次離開韓國舉行，落戶香港啟德體藝館，下周六（28日）起一連兩日舉行。



大型體育活動事務委員會今日（20日）公布，已向「CGA呈獻：2026 LCK Cup Finals in Hong Kong」頒授「M」品牌認可，主席吳守基今日表示《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽決賽將歷史性地首次在韓國以外地方舉行，而香港獲選為首個海外決賽的主辦城市，標誌着香港於電競界有重要的地位。



吳守基指，觀眾將會親身感受最頂尖的職業隊伍爭奪殊榮的激烈氣氛，以及電競運動帶來的無限魅力。



《英雄聯盟》LCK決賽 2026 搶票攻略

2026 LCK決賽海報。（快達票圖片）

甚麼是LCK決賽？

LCK是電競運動《英雄聯盟》的頂級聯賽，也是全球範圍內競技強度最高的地區聯賽。其決賽首次離開韓國舉行，落戶本港啟德體藝館，預計每日將吸引逾10,000名觀眾入場。

啟德體藝館。（啟德體育園圖片）

除主賽事外，大會將於比賽期間於場館內設立Festival Zone，向公眾免費開放。即使未能購票入場，市民亦可親身投入賽事的熾熱氣氛。

《英雄聯盟》LCK盃決賽何時舉行？

- 2月28日（星期六）下午4時 (下午2時開放入場)

- 3月1日（星期日）下午4時 (下午2時開放入場)

《英雄聯盟》LCK盃決賽「M」品牌是什麼？

「M」品牌計劃旨在鼓勵及協助本地體育總會、私人或非政府機構舉辦更多大型國際體育活動，並加以扶植，使有關活動得以持續舉行。各類符合審批準則的體育活動有機會獲委員會授予「M」品牌認可，部分活動更會獲得撥款資助。設立「M」品牌制度的目的是推動發展大型體育活動，為香港培養可持續的體育文化，並把香港的形象提高為國際體育盛事之都，為社會帶來實質的經濟利益。

吳守基：觀眾將會親身感受電競運動帶來的無限魅力

大型體育活動事務委員會今日表示已向將於二月二十八日至三月一日在啟德體藝館舉行的「CGA呈獻：2026 LCK Cup Finals in Hong Kong」頒授「M」品牌認可。

主席吳守基表示，《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽決賽將歷史性地首次在韓國以外地方舉行，而香港獲選為首個海外決賽的主辦城市，標誌着香港於電競界有重要的地位。

《英雄聯盟》LCK盃何時售票？

賽事門票將於下列時間在快達票網站發售：

- PayKool信用卡優先預訂 ：1月29日（星期四）上午10時至晚上8時

- 公開發售：1月30日（星期五）上午10時

《英雄聯盟》LCK盃決賽票價多少？

- 優先訂票票價 ： HK$1688 / $1388 / $1188 / $888/ $688 / $488

- SVIP : HK$1688 / VIP : HK$1388 / A級門票：HK$1188 / B級門票：HK$888 / C級門票：HK$688 / D級門票：HK$488 / 2日VIP套票 : HK$2776 (套票包含2月28日及3月1日 VIP級別門票，套票視為單一門票計算，只會收取HK$50顧客服務費。）/ 無障礙通道座位﹕HK$688

- 所有票價須外加50元顧客服務費

LCK Cup決賽2026點去？

港鐵：

－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。

－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。

巴士：

【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，

2E｜白田（北）- 九龍城碼頭

6C｜美孚 - 九龍城碼頭

6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭

85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭

241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭

【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：

3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）

5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

11K｜竹園邨 - 紅磡站

12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園

21｜彩雲 - 紅磡站

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）

106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）

608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣

【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：

3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）

5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）

11K｜紅磡站 - 竹園邨

12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）

21｜紅磡站 - 彩雲

85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心

106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙