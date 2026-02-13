宏福苑大火︱78名傷者已出院　1人仍然留醫　情況穩定

大埔宏福苑五級大火，導致161人死亡，79人受傷。事件發生至今逾2個月，醫務衞生局今日（13日）公布，再多一名在大埔宏福苑火災中受傷的居民康復出院，即現時79名傷者中，已有78人先後康復出院，餘下的一名傷者情況穩定，醫護人員會繼續為他提供合適的治療及照顧。



大埔宏福苑五級大火中，再多一名在大埔宏福苑火災中受傷的居民康復出院，即現時79名傷者中已有78人先後康復出院，餘下的一名傷者情況穩定。（資料圖片/左朗星攝）

家庭醫生及中醫義診計劃、牙醫免費鑲配假牙服務 截至本月28日

醫衞局分別在去年12月4日、15日和23日推出家庭醫生義診計劃、中醫義診服務和牙醫免費鑲配假牙服務，支援受影響居民的基層醫療服務需要，直至今年2月28日。

截至2月11日，有超過300名私營家庭醫生參加義診計劃，涵蓋超過450個服務點，當中包括8間私家醫院，累計已處理108宗轉介。中醫義診服務則已有超過360名中醫師參加，涵蓋超過620個服務點，累計已處理70宗轉介。牙醫免費鑲配假牙服務有超過110名私營牙醫參加，涵蓋超過150個服務點，累計已處理33宗轉介。

所有在是次火災中因受傷而送往醫管局轄下公立醫院的傷者，其整個治療和復康過程所需的醫療服務（包括藥物及醫療器械）均會獲全額費用豁免。

79名傷者中，78人已經出院，1人仍然留醫。（資料圖片）

2,000名受影響居民獲所需醫療服務

此外，宏福苑共八座樓宇的所有居民（包括外籍家庭傭工）均可享有全額醫療費用豁免安排至今年12月31日，涵蓋醫管局轄下的住院、家庭醫學及專科門診（包括精神科專科門診）、急症室、日間醫院、日間程序、社區服務及中醫診所暨教研中心。截至2月11日，醫管局已為約2,000名受影響居民提供所需醫療服務。

接獲逾800宗關於火災的精神健康求助電話

由事發至2月11日，「情緒通」18111精神健康支援熱線已接聽超過24,500宗來電，其中約760宗來電與火災相關；WhatsApp功能亦已處理超過1,200宗信息，其中約50宗與火災相關。

醫管局透過24小時的「精神健康專線」，由精神科護士接聽，為求助者就精神健康事宜提供專業意見及支援，包括提供風險評估及按求助者需要適切安排轉介醫管局精神科服務。截至2月11日，「精神健康專線」共收到110宗與火災相關來電，其中48宗來電來自受影響市民。