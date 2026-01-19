宏福苑火災｜網傳黃碧嬌約居民茶聚　居民前來把關但未見現身

大埔宏福苑五級火造成多人死傷。曾任宏福苑舊法團顧問、身陷大廈管理爭議的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，網傳她今早（19日）8時半相約宏福苑街坊到酒樓茶聚，商討日後安置情況。有街坊直言，有地區團隊在2024年收取不少長者的授權票通過3.3億元屋苑大維修方案，坦言「每一樣都係人在做天在看」，特地前來茶聚，希望協助其他與會的長者把關，惟酒樓職員指沒有人訂檯，黃碧嬌亦無現身。



黃碧嬌於12月1日曾發表聲明，指大火是是多年來有人漠視安全累積的惡果，要求警方及廉政公署立案調查現屆法團。及至1月6日大埔區議會大會上，又稱對罹難家庭表示深切哀悼，希望政府盡快在大埔覓地重建。



有街坊表示，有地區團隊在2024年初收取不少長者的授權票通過3.3億元屋苑大維修方案。今次黃碧嬌搞茶聚，她特地到場協助與會的長者把關，但黃碧嬌最終沒有現身。（黃學潤攝）

今早《香港01》記者到廣福邨商場一間酒樓等待黃碧嬌，亦有街坊在場等候，惟對方久未現身，於是詢問酒樓黃碧嬌有否訂座，職員表示：「我哋無收到通知喎！」記者又去到黃碧嬌議員辦事處視察，發現未有開門。

有街坊表示，2024年1月的3.3億元屋苑大維修方案，有地區團隊私下派發「蛇齋餅糭」給長者，「話總之你畀我哋我哋幫你填」，不少長者毫不知情，就交出授權票。

今日她收到流傳訊息，得悉當區區議員黃碧嬌相約居民茶聚，但8時半不少居民都要返工，「8點半係啲老人家嚟啫」，擔心長者不明就裡，向他人提交安置方法的授權票。她指，不少長者的子女不在身邊，於是今次前來把關，了解有關人士是真心幫助街坊還是另有目的，若真心相助，定必支持。對於黃碧嬌沒有現身，她坦言對此沒有失望，又指只要是光明正大，便毋須取消茶聚。

對於日後的安置方案，她表示已在宏福苑居住了43年，與街坊感情好，子女亦在這裏長大，又住得舒服，「（當初）我鍾意呢撻地方先揀呢度」，因此希望能夠原址安置。

街坊林小姐表示，目前最希望重返宏福苑單位取回自己的財物。（黃學潤攝）

街坊林小姐表示，當初大廈維修「係佢夾硬嚟，我哋係反對」，只是贊成一方的授權票太多。黃碧嬌曾任宏福苑舊法團顧問，其間屋苑通過大維修，認為對方需要為大火道歉，亦應與居民見面聽取意見，不過即便黃碧嬌今日相約茶聚，「我唔會飲佢啲茶」。她目前最希望重返宏福苑單位取回自己的財物。

她指，她居住宏建閣燒毀不嚴重，不明白為何政府不讓居民分批上去「畀我哋上去攞嘢，個人物品、貴重嘢」，不少街坊抱有同樣希望。就算沒有升降機，行樓梯都可以，簽署聲明自己承擔責任亦可以。另外，她希望能夠原址重建，「住咁耐有感情」。

黃碧嬌議員辦事處未有開門。（黃學潤攝）

網傳宏福苑舊法團顧問、民建聯大埔南區議員黃碧嬌今早（19日）8時半相約街坊茶聚，商討日後居民安置情況。（黃學潤攝）

黃碧嬌在宏福苑致命大火後，僅於12月1日就火警發表一次公開聲明，指對大火造成多人死傷極度痛心，形容是多年來有人漠視安全累積的惡果。死難者與傷者用生命為全港市民敲響警鐘，她絕不能讓他們白白犧牲。她將親自向香港警務處報案，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行。同時向廉政公署（ICAC）要求立案調查，徹查現屆法團是否存在貪污瀆職，導致消防設備長期失修多年未被執管。

及至1月6日，大埔區議會召開大會，討論火災善後工作，會前有默哀環節。黃碧嬌稱，對罹難家庭表示深切哀悼，希望政府盡快在大埔覓地重建。她發言時一度哽咽，除下眼鏡抹拭眼睛。她又表示，多位受災長者希望在宏福苑附近居住。

1月6日，民建聯大埔區議員黃碧嬌出席區議會會議。（梁鵬威攝）