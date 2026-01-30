宏福苑火｜涉AI製假捐款記錄向庫務署申請收據扣稅　中醫師被捕

大埔宏福苑發生五級大火後，政府成立「大埔宏福苑援助基金」，讓市民捐款振災。據了解，警方於1月15日接獲報案，指懷疑有人向庫務署提交虛假捐款記錄，以申請捐款收據作稅務扣除，該虛假捐款記錄的金額為2.5萬元。



經深入調查後，警方昨日（29日）以涉嫌「行使虛假文書」，拘捕一名39歲姓區本地男子，他現正被扣留調查。案件交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進。庫務署回覆指，會根據基金的相關收款紀錄核對申請人所提交的資料。



據了解，被捕男子為一名中醫師。庫務署人員於1月5日處理其提交的捐款收據時，顯示他經一間銀行捐款2.5萬元。惟人員仔細檢查後，發現收據上的文字是疑以AI生成，頓感可疑，再向相關銀行查詢，確認沒有該筆捐款紀錄，相信有人利用AI製作假捐款紀錄申請扣稅，於是報警。

大埔宏福苑發生五級大火令至少168人喪生。（資料圖片/梁鵬威攝）

警方重申，根據《刑事罪行條例》，任何偽造或使用虛假文書的行為均屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。

庫務署回覆查詢表示，在處理「大埔宏福苑援助基金」的捐款收據申請時，會根據「大埔宏福苑援助基金」的相關收款紀錄核對申請人所提交的資料。如在核對過程中發現涉嫌犯罪行為，會轉介執法當局調查。由於警方調查仍在進行中，現階段不便透露案件詳情。