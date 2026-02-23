財政預算案2026｜股市交投暢旺　本港日進斗金　金融稅收取代賣地

【財政預算案2026】香港自2019/20財政年度起，連續六年錄得赤字，財政儲備由高峰逾萬億元縮減至不足七千億。結構性財赤陰霾未散，但卻見到一線曙光。



本港資本市場在多重改革刺激下煥發活力——恒生指數表現創八年最佳、IPO集資額重登全球第一、日均成交額大增近九成。大市交投暢旺，去年日均成交金額破紀錄地接近港幣2,500億元，直接轉化為可觀的印花稅收入，帶動政府每日從股票交易穩袋數億元稅款，有會計行便預測本港年度相關稅收勢破千億元。

數字證明，金融市場的興衰與公共財政息息相關，促進金融、激活資本市場，不單能鞏固國際金融中心地位，更稅收足以抵銷地價收入的萎縮，成為一條穩定的「財路」。

港股去年交擭暢旺，並有多隻新股掛牌。主席唐家成（圖左）日前更透露，目前有488間公司正待掛牌。（黃寶瑩攝）

印花稅進帳倍增 庫房意外收穫

香港資本市場一洗頹氣，恒生指數去年全年飆升逾5,500點，創下近八年最佳成績；IPO集資額達374億美元，按年激增231%，重奪全球第一；再融資集資額亦錄得660億美元，按年升136%。多隻上市股份走勢強勁，成交屢創新高，現貨市場平均每日成交額按年大增89.5%。整個市場呈現全面復甦態勢。

成交暢旺，直接帶動政府印花稅收入水漲船高，大力減輕財赤情況。據港交所最新公布的數據顯示，今年1月港股市場日均成交額按年增加46%至2,723億元，按股票交易印花稅需向買賣雙方徵收﹑稅率為0.1%計算，即政府於每個交易日，單從股票交易印花稅已獲得「進帳」數億元。會計師事務所安永預計印花稅收入可達到1,028億元，較原先估計的676億元，增加近一倍。

會計師事務所安永預計，於2025年至2026年，政府印花稅收入可達到1,028億元。（資料圖片）

若每年2200億印花稅 足以扭轉財赤困局

由此可見，活躍的資本市場對香港經濟及政府財政狀況，均產生正面及積極作用，大市交投暢旺，足以為政府帶來每年高達過千億元股票印花稅收益。去年港股的日均成交金額破紀錄地接近港幣2,500億元，帶動政府每日從股票交易穩袋數億元稅款。若以去年4月創下的單日成交額紀錄6,208億元計算，每年240個交易日均可維持此水平，全年股票印花稅收入可以超過2,200億元，足以從根本上扭轉財赤困局。

陳翊庭指出，近年在香港上市的企業已經涵蓋新能源、人工智能（AI）、電動車、生物科技等最熱門行業，涉及業內價值鏈上、中、下游企業。(黃寶瑩攝)

上述數字，並非空想。政府持續提升香港上市平台的吸引力，帶動新股市場火熱，續為成交注入動力。去年9月上市的紫金黃金國際（2259）2025年股價升幅達152.2%，位居升幅榜第二。港交所主席唐家成日前更指出，目前有488家企業正排隊上市。

港交所（0388）行政總裁陳翊庭則指出，近年在香港上市的企業已經涵蓋新能源、人工智能（AI）、電動車、生物科技等最熱門行業，涉及業內價值鏈上、中、下游企業，形容現時港股市場的貨架上，已擺滿各式各樣證券產品供投資者選擇，未來也會不斷推出更多創新的衍生產品。

另一邊廂，港府積極吸引尚未回流的中概股，也是推動大市成交的關鍵。陳茂波去年4月明確指示，證監會及港交所須作好準備，確保香港成為海外中概股回歸的首選上市地。中金估算，若未上市中概股加快來港作第二或雙重上市，加上已上市中概股的美股交易逐步遷移至港股，可望帶動港股日均成交額增加約366億元。

延長交易、改革WVR 接軌國際

要形成股市良性循環，除吸引更多企業來港上市，還需持續深化改革、提升市場流動性，吸引投資者積極參與。已實施的「打風不停市」便是一例；2023年政府成立的「促進股票市場流動性專責小組」建議將印花稅率由0.13%下調至0.1%，並檢討買賣價差等交易機制，相關措施已獲採納並落實。港交所近日就更簡化每手買賣單位、設立每手價值上限，展開為期12周的諮詢，目標是降低入市門檻，讓更多投資者參與。

目前不同地區交易所正逐步延長交易時間，港交所亦可以考慮將交易時間延長至傍晚。(資料圖片)

進一步提升港股競爭力，尚有改革空間。例如延長交易時段，以及檢討同股不同權（WVR）機制。東京交易所早已將每日交易時間延長半小時，納斯達克更正式向美國證交會申請將交易時間延長至每日23小時，反映環球市場正積極爭取投資者參與。目前美國市場容許WVR公司的投票權差異達20倍，遠高於香港的10倍，對發行人吸引力更大。香港若不擬推行24小時交易，亦應考慮延長至傍晚時段，與歐美市場接軌。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量建議，政府應鼓勵更多金融交易，因為財政收入不應僅依賴經濟增長，活躍的金融市場本身便能直接貢獻庫房。

放眼債市商品 多元創收

除卻推動股市改革，促進股市交易活躍程度外，香港亦要放眼在債市及大宗商品市場，推動金融體系多元化發展。金發局早前便發表概念報告，指出將「互聯互通」機制範圍擴大，由股票及債券擴展至衍生工具市場﹑ 商品及另類資產。

早前大宗商品策略委員會亦在政府總部舉行會議，反映政府已日益關注大宗商品市場發展。而財庫局亦宣布，將成立籌備小組，支持業界成立黃金行業組織，廣泛吸納本地與國際持份者，推動業界自主營運，進一步鞏固香港作為國際金融中心的綜合競爭力。

可見，雖然土地財政萎縮，但金融市場的繁榮，絕對可成為一條支持公共財政的核心支柱，未何把金融交投做大做強，從而長期穩定貢獻公共財政，是政府需思考的課題。