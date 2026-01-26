財政預算案2026｜自由黨倡政府帶頭減商業地租三成　不一定要派錢

新一份財政預算案將於2月25日發表，自由黨今日（26日）向財政司司長陳茂波提交建議書，黨主席、批發及零售界議員邵家輝希望政府帶頭減免商業用地租金三成，幫助處於轉型期的業界。另外，坊間關注財爺會否「派錢」，本身是行會成員的黨魁張宇人表示，若政府可以推動業界給予市民更多優惠，舉例現時飲食界的國慶、「七一」優惠活動，做法亦可行，「有時不一定需要派錢」。



邵家輝希望政府帶頭減免商業用地租金，幅度為三成。（何夏怡攝）

邵家輝倡政府減三成商業用地租金

邵家輝進一步解釋對政府帶頭減租的建議，稱政府有很多商業用地，包括房協、機管局等分布零售商舖，在過去大半年街市生意亦不理想，「係某些用地，如果（政府）可以帶頭減租30%，相信對處於轉型期的業界幫助好大」。

他亦建議政府繼續對大型盛事的經濟支援、在周末夜晚推出優惠電影票、將醫療券擴展至社區藥房，令市民以優惠價格買到優質藥物等。

張宇人稱，政府可以帶頭推動業界向坊間提供優惠，「有時不一定需要派錢」。（何夏怡攝）

張宇人：不一定要派錢 政府可促業界提供優惠

新一份財案發表之際，坊間普遍期望政府推出「消費券」甚至「派錢」。被問到看法，邵家輝表示，沒有提議政府派錢，因政府近年財赤嚴重，希望大力推動夜經濟發展。

張宇人就稱，政府可以帶頭推動業界發展，「有時不一定需要派錢」，舉例近年政府推出飲食業國慶及「七一」優惠活動等，獲得業界響應，「做下做下，鋪頭多咗，優惠都去到六七日」。他總結說，若政府可以推動業界給予市民更多優惠，亦是可行做法。

1月26日，自由黨向財政司司長陳茂波就新一份財案提建議，結束後見記者。（何夏怡攝）

自由黨對財案的其他建議包括，烈酒稅改為向進口價每公升100元或以下的烈酒收取、撥多兩億元支持智慧法院建設、設子女累進免稅額等。