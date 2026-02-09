財政預算案｜安永料政府本年綜合赤字5億元　倡檢討稅例保競爭力

安永預計，香港特區政府於2025至2026財政年度將錄得約5億元赤字，料於今年3月底的財政儲備，將由6,543億元略降至6,538億元。



政府在去年2月公布財政預算案時，預測現財政年度綜合赤字為670億元。

料全年印花稅收入超預期

安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示，在國家十五五規劃的指引下，香港應積極推動具針對性的資本投資，特別是對長遠增長至關重要的創科領域，以及北部都會區的發展。地價收入預期將與前一年度同樣低於原先估算的210億元。另一方面，股票市場保持活躍，印花稅收入有望接近倍增，超越原先估計的676億元。稅收亦受惠於經濟復甦而預期回升。

安永香港及澳門稅務主管鄭傑燊指出，香港具備良好條件發展成為以創新為主導的知識產權及科技成果轉化樞紐，尤其是在2024年推出專利盒稅務優惠後更具優勢，建議將現行研發開支加強扣稅的適用範圍，擴展至涵蓋大灣區內的協作項目，並允許納稅人就由海外關聯服務提供者進行的研發服務獲得全額扣稅。

在現行稅務法例規定下，即使交易具有真實商業理據，如研發費用由海外關聯服務提供方產生，這些費用亦不得扣除，建議政府重新審視相關政策，尤其是其他鄰近司法管轄區已成功實施類似改革。

冀完善稅制吸引來港設財務及營運中心

安永稅務服務合夥人譚志雄補充，透過完善稅務及監管安排，香港可吸引更多跨國企業及內地企業在港設立策略、財務及營運中心，憑藉香港穩健的金融基建，安永相信香港是企業拓展全球市場的首選平台。

此外，政府可考慮將現行稅務優惠的適用範圍由單一家族辦公室，擴展至合資格的多家族辦公室及基金經理，讓香港有效把握對專業財富及資產管理服務的龐大需求，建立更完整的家族辦公室服務鏈。同時，建議全面檢討現行稅務法例，以確保本港稅務優惠的競爭力。