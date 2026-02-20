賀歲電影票房近$4000萬按年升五成　《夜王》稱冠拋離《金多寶》

農曆新年，不少市民選擇到戲院觀看電視。香港票房有限公司今日（20日）公布，由除夕至年初三（16日至19日）港澳中西票房總收入為約3,972萬元，較去年同期大幅上升52.84%。票房最高的兩位均為港產片，當中《夜王》四天票房收入約為2,674萬元，大幅拋離第二位的《金多寶》。票房公司認為今年賀歲檔期戲碼強勁，加上市面人流暢旺，令票房大幅上升。



《夜王》除夕至年初三（16日至19日）票房收入約為2,674萬元。（《夜王》電影海報）

《夜王》除夕至年初三（16日至19日）票房收入約為2,674萬元，黃子華跟鄭秀文在戲中飾演一對前度夫妻，在夜場再聚。（《夜王》劇照）

2026 年港澳農曆新年賀歲檔期主要影片之票房收入。（香港票房有限公司）

新年檔期票房較去年同期升2,600萬元

香港票房有限公司表示，2026年港澳農曆新年賀歲檔期由除夕至年初三，即2月16至19日四天，港澳中西票房總收入為近3,972萬元，較去年農曆新年同期約2,600萬元，升幅達52.84%。

票房公司認為，錄得升幅的主要原因是今年賀歲檔期戲碼強勁，加上市面人流暢旺，各行各業消費氣氛俱佳。

《金多寶》以一家人中六合彩為題材，講述一家人經歷的變化。（《金多寶》劇照）

《金多寶》除夕至年初三（16日至19日）票房為477萬元。（《金多寶》電影劇照）

《夜王》稱冠 《金多寶》排名第二

今年農曆新年賀歲檔期上映的頭兩位皆是香港電影，當中以《夜王》成績最好，除夕至年初三4天的票房收入為約2700萬（26,735,075港元）；票房榜第二位是《金多寶》，收入為約480萬（4,765,383港元），第三位是內地電影《鏢人：風起大漠》，收入為約260萬（2,586,917港元）。