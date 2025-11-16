陳茂波：市道維持良好氣氛　旅客增逾一成　料失業率緩和或下跌

本港第三季本地經濟增長3.8%，按季上升0.7%、全年經濟增長預測上調至3.2%。財政司司長陳茂波今日（16日）於電台節目表示，在貿易戰下本港維持一國兩制獨特優勢，不徵收任何關稅，加上加強招商引資，推動股票市場改革，成功引進很多資金。



財政司司長陳茂波星期日（16日）在商台節目《政好星期天》表示，在中美貿易戰及增加關稅的局勢下，政府正確研判令本港維持一國兩制獨特優勢，不徵收任何關稅，政府也加強招商引資，推動股票市場改革，成功引進很多資金。

他又指美國對在內地上市的企業施加壓力，令在美國上市的中概股正尋求到其他金融中心上市，香港應該把握機遇，希望有序加強推動債券及外匯市場發展。港交所正進行諮詢，進一步提升上市制度的競爭力，研究會否再放寬「同股不同權」架構。

陳茂波形容旅客數字、零售及餐飲業營業額「早前經歷挑戰」，但過去一季有輕微增長，今年至今整體旅客人數增加11%。他認為現時勢頭大致穩定，本港年尾會有很多大型活動，相信有助維持良好氣氛。

料失業率或緩和下調 輸入外勞按實際微調

被問到本港失業率升至3.9%，加上輸入外勞對本地勞動力市場的影響。陳茂波說，隨着經濟更好發展，市場趨向穩定，能帶動市民有更多信心消費，估計失業率會緩和甚至整固下調。

他又說相信在經濟轉型過程中，會有部分行業受惠，也有行業受壓，勞工及福利局提供培訓班，期望協助市民轉型。陳茂波強調，輸入外勞政策會按實際需要去做及小心微調，前提是港人優先就業。