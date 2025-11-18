本港最新失業率回落至3.8%　飲食業跌幅明顯　就業不足率維持1.6%

政府統計處今（18日）發表2025年8月至10月勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由本年7月至9月的3.9%，回落至本年8月至10月的3.8%；零售、住宿及膳食服務業有較明顯的跌幅。就業不足率則在該兩段期間維持於1.6%的水平。勞工及福利局局長孫玉菡表示，香港經濟穩健擴張，加上營商氣氛穩步改善和消費信心逐漸恢復，應會爲勞工市場帶來支持。然而，部份行業的就業情況仍會繼續面對經濟轉型帶來挑戰。



政府統計處指，與2025年7月至9月比較，在2025年8月至10月期間，零售、住宿及膳食服務業地基及上蓋工程業，以及金融業的失業率有較明顯跌幅。（資料圖片）

政府統計處今日表示，與2025年7月至9月比較，在2025年8月至10月期間，許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中零售、住宿及膳食服務業，專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動），地基及上蓋工程業，以及金融業有較明顯的跌幅。

另外，總就業人數由2025年7月至9月的3,674,500人，下跌至2025年8月至10月的3,672,700人，減少約1,800人。同期的總勞動人口亦由3,830,100人下跌至3,822,300人，減少約7,800人。

不經季節性調整失業人數由2025年7月至9月的155,600人，下跌至2025年8月至10月的149,600人，減少約6,000人。同期的就業不足人數則由60,000人上升至60,800人，增加約800人。