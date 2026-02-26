郭鳳儀父處理女兒保單　官強調本案不存在「連坐」　郭父囚8月

正流亡海外及被國安處通緝的郭鳳儀，其父親郭賢生因更改郭鳳儀的保險單內容，及企圖提取保單結餘，被控《維護國家安全條例》下的「處理潛逃者的資金」，郭父早前被裁定罪成，亦是這罪的首宗被定罪案件。郭父今（26日）在西九龍裁判法院被判囚8個月。



署理主任裁判官鄭念慈判刑時稱，郭父的行為未有直接危害國安，但本案嚴重性在於，有關法律是禁止任何人處理潛逃者的資產，惟郭父卻處理了這樣的資產，但同意造成的損害不大，其女兒郭鳳儀亦不會有直接得益。鄭官重申本案不存在「連坐」情況，考慮案情涉冒充潛逃者簽名，屬不誠實行為，量刑起點定為9個月，考慮被告年事已高，沒有前科，酌情減刑至8個月。



被告郭賢生（68歲，報稱商人），被《維護國家安全條例》及《刑事罪行條例》下的「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者或由有關潛逃者擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源」罪，指他於2025年1月4日至2025年2月27日，在香港，企圖直接或間接處理屬於名為郭鳳儀的有關潛逃者的，或由郭鳳儀擁有或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源，即一份壽險及綜合人身意外保險單，而保險單可用以取得存於友邦保險（國際）有限公司的資金。

郭鳳儀正被警方通緝

辯方指立法原意是阻資產作違法行為

辯方補充求情指，主要會就兩個方向陳詞，即被告不應就潛逃者的法律責任及因想向潛逃者施壓而受罰。辯方強調，立法的目的是防止有人使用或處理潛逃者的資產，以阻止他們再把有關資產用於違法的行為。

署理主任裁判官鄭念慈質疑，無論是否涉及違法的事件，都不能動用潛逃者的資產，不同意立法的唯一目的是防止有關資產用於違法的行為。

認為原意不想有人經濟支助潛逃者

辯方強調，認為本港有關的法例引申外國針對俄羅斯或伊朗的制裁法，原意是不想相關的經濟資源幫助到潛逃人士，相信本港的立法原意亦一致。辯方另指，涉案金額僅為小數目，並不會令郭鳳儀感壓力回港受審。

鄭官另關注郭父的健康，指他僅提及有頭痛及頸痛等小毛病，身體未有大狀況，並接納他在信中所指，平常一直奉公守法的說法。

官認為非只針對危害國安的活動

鄭官判刑時指，本案的立法原意在於防止有人處理潛逃者的資產，以達至懲治目的，亦非只針對危害國安的活動，亦與被告和潛逃者是否親屬無關。

強調本案不存在連坐情況

鄭官指，同意判刑時要考慮涉案金額及次數等的因素，亦要考慮其行為是否會令潛逃者繼續潛逃，在本案中並不存在「連坐」等情況。

接納本案造成的損害不大

鄭官認為，被告的行為未有直接危害國安，其女兒對涉案保單未有多加理會，因而返港的機會甚微。本案的嚴重性在於，有關法律目的是令沒有人可以處理潛逃者的資產，而被告的行為則處理了其資產，惟造成的損害不大，涉案金額亦只會由被告直接取得，郭鳳儀不會有直接得益。

案情涉冒簽等不誠實行為

鄭官判刑時指，本案案情嚴重，涉案資金8萬元並非小數目，案情亦涉及冒充潛逃者的簽名，屬不誠實行為，遂把量刑起點定為9個月，惟考慮被告年事已高，亦沒有前科，酌情減刑，終判囚8個月。

郭鳳儀成年後成保單持有人

控方案情指，被告於1991年為其3名子女向友邦購買升學保險，在郭鳳儀年滿18歲後，該保單轉為其親自持有。在2025年1月，被告以郭鳳儀已不在港為由，向保險經紀鄭蔚儀要求取消保單，惟鄭稱郭鳳儀為保單持有人，取消保單需由其親自簽署。

取消保單需由郭鳳儀簽署

鄭指，在2025年1月上旬收到被告來電，指想取消為郭鳳儀購買的保險，因為她現時已不港，故希望取消保單。鄭稱，她其後向被告解釋，因郭鳳儀是保單持有人，故取消保單需要由其本人簽署。被告其後回覆指，已與郭鳳儀商議，她亦同意取消保單。

鄭其後再向被告解釋，友邦會以支票形式向郭鳳儀支付有關款項，惟被告稱郭鳳儀現不在港，望友邦可改出支票予他本人。鄭稱，不可以，除非被告以保單持有人身份取消保單。

被告稱會找郭鳳儀簽署

被告其後回覆指已跟郭鳳儀商議，會把相關表格帶給她簽署，要求鄭準備相關文件。被告其後於翌月中交代郭鳳儀已經簽署文件，鄭遂收妥郭鳳儀的身份證副本等文件。

鄭同意她是保險代理人，並不代表保單持有人，保單則是保險公司與保單持有人之間之合約。鄭稱，郭鳳儀成年後會自動成為保單持有人，惟她亦須先同意及簽署回條，才要履行保單義務。

官指被告必然知道他並非保單持有人

署理主任裁判官鄭念慈早前裁決時指，沒有證據反映郭鳳儀曾拒絕接受涉案保單，無論她與保險公司是否有合約關係，保單一直屬於受保人郭鳳儀，被告只是以信託方式持有，且保險公司在郭鳳儀年滿18歲後，一直以其抬頭寄送信件，認為被告必然知道他並非保單持有人，而他當時在處理潛逃者郭鳳儀的資金，故裁定被告罪成。

