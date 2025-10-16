郭鳳儀父涉處理潛逃者資金　長子指父親無講過會與其胞妹見面

被國安處通緝的郭鳳儀，其父涉為她更改保單而被控處理潛逃者資金案續審，郭鳳儀的兄長郭海東今（16日）在西九龍法院為辯方作供，他稱2020年婚禮上最後一次見其妹。他知父親約新年期間會去日本旅行，但不知詳情。郭海東又稱，他知父親有為他們三兄妹買下儲蓄保險，但不知他在18歲便自動成了保單持有人。他稱本案發生後，才知其父被指曾與其細妹見面，但指其父至今都無這樣說過。署理主任裁判官鄭念慈將案件押後至12月23日，屆時控辯雙方會就案件結案陳詞，期間被告准以原有條件保釋。



被告郭賢生（68歲，報稱商人），被《維護國家安全條例》及《刑事罪行條例》下的「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者或由有關潛逃者擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源」罪，指他於2025年1月至2月期間，在港企圖處理郭鳳儀的一份壽險及綜合人身意外保險單。

被告郭賢生(左)否認處理逃者資金。(朱棨新攝)

郭鳳儀兄長郭海東稱其父無講過會與其妹相見。(陳蓉攝)

知父有為3兄妹買保險

郭海東供稱，他於1987年出生，有一弟一妹。其父是本案被告郭賢生。他指父親於1999年為他們三兄妹買下親子升學儲蓄保險。他曾經見過父親的保險經紀鄭蔚儀，亦有商討過保單事項。他從2005年到現在，從未見過該保險相關的權益轉移信，亦不知他已自動成為了保單持有人，這些都是其父被捕後他才見到的文件。

不知成年後會成保單持有人

郭海東又稱，他在2005年5月及10月曾在浴室及運動時扭傷，當時由父親付款及處理保險事項。至2010年，他才從鄭口中得知有關保單，鄭有為他準備更改簽名文件，但沒提過他在成年時已自動成為保單持有人。

2020年婚禮上最後一次見胞妹

郭海東稱，其妹郭鳳儀在香港完成中學課程後，曾到挪威及美國就學。他在2020年1月婚禮上最後一次見胞妹郭鳳儀。

不知父親赴日會見郭鳳儀

郭海東續接受控方盤問時稱，父親新年前曾向他提及過會去日本，他不知父親到日會與其妹見面。而他則因其太太懷孕，故未有隨行，過年時亦留在香港拜年，他亦未有跟進父親的日本之旅，連他的出發日期也不知。郭海東稱他在父親被捕後，才知父被指：「見過細妹同更改保單。」但稱其父至今都無這樣說過。

案件編號：WKCC1884/2025