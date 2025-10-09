郭鳳儀父涉處理潛逃者資金　官裁表證成立　下周四續審

正流亡海外及被通緝的郭鳳儀，其父親郭賢生涉協助她更改保險單內容及企圖提取保單結餘，被控《維護國家安全條例》下的「處理潛逃者的資金」罪，案件今（9日）於西九龍裁判法院續審。就案中爭議涉案保單的受保人郭鳳儀，在她成年後會否自動轉為持有人，控方傳召保險公司服務部主管作供。該主管指受保人年滿18歲後，系統會自動改為持有人。惟辯方質疑其說法，郭賢生亦有為兒子購買同類保險，其兒子年滿18歲後，其申索仍由郭賢生提出，質疑郭賢生當時仍是保單的持有人。主管回應指，此或許是內部或人為出錯。



署理主任裁判官鄭念慈裁定本案表證成立，將押後至下週四（16日）續審。辯方表示，被告不會作供，但會傳召一名辯方證人。



被告郭賢生（68歲，報稱商人），否認「處理潛逃者的資金」罪。控罪指，他於2025年1月4日至2025年2月27日，在香港，企圖直接或間接處理屬於名為郭鳳儀的有關潛逃者的，或由郭鳳儀擁有或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源，即一份壽險及綜合人身意外保險單，而保險單可用以取得存於友邦保險（國際）有限公司的資金。

承認事實指，郭賢生在1999年1月為包括郭鳳儀在內的3名子女，向友邦保險投保親子培研升學儲蓄計劃，受保人分別為其3名子女，價值約1.1萬美元。

本案爭議點為郭賢生當時處理的保單，是否屬於郭鳳儀的資產。控方認為，在受保人郭鳳儀年滿18歲後，會自動轉為保單的持有人，因此該保單屬她的資產；辯方則認為，在受保人成年後，仍須在簽署文件才會更改為持有人。

保險經紀指受保人在年滿18歲後 自動成為保單持有人 辯方舉例質疑其說法

涉案保險經紀鄭蔚儀，今繼續接受辯方盤問。辯方指，根據鄭的說法，受保人在年滿18歲後，會自動成為保單持有人。惟郭賢生的長子郭海東在18歲後，曾在浴室跌倒受傷。當時是由

郭賢生向保險公司申請索償，並成功批核。辯方指，若鄭的說法屬實，應只有郭海東才可提出申索。鄭回應稱因時間太久，無法確實回答。

辯方再舉例，指在2005年11月，即郭海東年滿18歲後不久，他再因練波受傷索償，該申請同樣由郭賢生提出。鄭回應指，當時為郭賢生跟進有關事項，惟無法解釋為何有關申請由郭賢生提出。辯方稱，上述兩項索償，最終都是由郭賢生收取，鄭指不記得。

保險經紀稱 文件上寫上自動權益轉移

辯方指，在郭海東年滿18歲前，所有的索償申請均是由郭賢生提出，至2008年轉換持有人後，即郭海東約21歲時，相關申請則改為由郭海東提出，與鄭昨日作供所指並不吻合。鄭稱，在權益轉移通知函上所用的字眼確為自動。

庭上播放向鄭向郭賢生的次子郭海誠發送的錄音，當時鄭稱：「我呢宜家睇返啲form，最好嘅方法係你老豆喺form寫返郭鳳儀個名，係最方便，因為之後搵唔到郭鳳儀再簽⋯⋯你18歲嗰陣，張單都係爸爸簽名，再喺隔離寫郭海誠就搞掂」。鄭同意此錄音為事實，即郭海誠滿18歲時，須由郭賢生在回條上簽署更改持有人，故有關保單並不會在受保人成年後自動更改。

保險公司服務部主管供稱 不清楚本案是否由公司轉介予警方

控方之後傳召友邦服務部主管甄敏清出庭作供，她指相關儲蓄計劃由家長或父母幫助未成年子女開立，在受保人年滿18歲後，系統會自動將受保人改為持有人，不需要任何申請，而有關計劃的現金價值則屬於受保人。

友邦服務部主管甄敏清指，在受保人年滿18歲後，系統會自動將受保人改為持有人，不需要任何申請。(陳蓉攝)

辯方盤問甄指出，在2008年，即郭海東約21歲時，曾經由郭賢生代為提出申請，是否代表郭賢生當時仍為保單的持有人。甄稱，這需要調查清楚才能解釋，惟系統上必然已把郭海東轉為持有人，此或許是內部或人為出錯。甄指，不清楚本案是否由公司轉介予警方，若保單涉及欺詐成份，則公司有可能會主動報警。

案件編號：WKCC1884/2025