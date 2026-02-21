六合彩金多寶｜青島旅客拜完黃大仙買彩票　稱如中獎在港投資置業

六合彩新春金多寶今晚（21日）攪珠，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得2億元彩金。有青島旅客專程來港投注，並稱如中頭獎，會拿一半在香港投資並買樓置業。另外年輕內地客第五年新年假期來港投注，過往曾中數千元，今年「過年想來碰個運氣」。



六合彩新春金多寶今晚（21日）攪珠，位於尖沙咀漢口道馬會投注站，有不少市民及旅客前往投注。（黃寶瑩攝）

漢口道馬會投注站龍尾至門外 有職員維持秩序

六合彩新春金多寶今晚（21日）攪珠，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得2億元彩金。內地旅客趁新年假期來港旅遊，其中不少人都特意到投注站試試手氣。中午，位於尖沙咀漢口道馬會投注站，有不少市民及旅客排隊等候投注，隊伍延伸出門口外，有職員舉起「隊尾」指示牌，維持秩序。

有來自青島的旅客表示，自己剛去完黃大仙拜神，特地過來投注一百多元，笑言：「今晚有兩個億，所以特地來。」她首次來港旅遊，大讚香港城市文明有秩序，環境也很乾淨，亦打算用部份獎金在香港買房置業。她提到明天一早就要離港，但如果中獎，有香港朋友可以幫忙處理。同行的王小姐則說，如果中獎會考慮在港投資。

三位來自青島的旅客表示，剛去完黃大仙拜神，特地過來投注一百多元，笑言：「今晚有兩個億，所以特地來。」（洪芷菁攝）

25歲的關先生來自上海，第五年新年期間來港投注，今年他投注了200元，以往曾中過幾千元。（黃寶瑩攝）

上海旅客五度新年來港投注 稱「想來碰個運氣」

另一位25歲的關先生來自上海，已連續五年新年期間來港投注，今年他投注了200元，以往曾中過幾千元。他表示，香港的新年氣氛很好，今次「想來碰個運氣」，如果中獎，打算用來讀書進修工商管理，或者做點小生意，之後再來香港。

另外，有內地旅客趁新年假期來港探親三個月，首次在馬會投注站買六合彩，投注了幾百元。他表示新年有新願望，想趁馬年碰碰運氣，若中獎會用來做慈善公益，幫助貧困小孩。他大讚投注站現場氣氛很好，來年有機會會再來投注，並祝願大家「馬年行大運」。

六合彩新春金多寶今晚（21日）攪珠，位於尖沙咀漢口道馬會投注站，有不少市民及旅客前往投注。（黃寶瑩攝）

除了投注六合彩，亦有人投注賽馬。首次來港的上海旅客湯小姐則投注了180元買賽馬彩票，希望討個好意頭。她笑言，如果中獎，「把小孩的學費都交完了，然後我就不用上班，可以去環遊世界了」，又說可能會把五、六百萬留給小孩。她經同學介紹購買新年賽馬彩票，認為在節慶日子有這個特殊機會，可以為馬年開個好頭。她只留港一天，今晚已有演唱會安排，但如果中獎，她一定會再回來：「如果真的是有福之地，是我人生中一個很重要的地方，我一定再回來。」