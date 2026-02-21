六合彩金多寶｜頭獎獎金2億　歷次攪珠「電腦飛」佔中獎彩票過半

【六合彩金多寶】六合彩新春金多寶今晚（21日）攪珠，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得2億元彩金，將是六合彩推出50年以來最高的頭獎彩金，場外投注處今日提早於早上11時開始服務。截至今早7時，投注額已超過2.05億元。



新春金多寶會較旺自選號碼彩票或抑或俗稱「電腦飛」的運財彩票？根據馬會公布及相關報道，在過去12次攪珠中，共有21張彩票中新春金多寶頭獎，自選號碼彩票及「電腦飛」的比例為8比13，故可能靠電腦更有運氣。



只計2012至2023年的新春金多寶，中頭獎彩票至少13張為複式彩票。當中在2019年七張中獎彩票中，有一張為14個號碼複式彩票，另一張為5膽拖全餐自選彩票，幸運兒以440元贏得1,666萬元。



2月21日晚攪珠的六合彩新春金多寶料頭獎一注獨得可獲2億元。2月20日年初四下午，十大幸運投注站首位的中環士丹利街投注站，買彩票者絡繹不絕。 （陳浩然攝）

六合彩新春金多寶今晚（21日）攪珠，金多寶高達1.65億元，為歷次最大規模的新春金多寶，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得2億元彩金，將是六合彩推出50年以來最高的頭獎彩金。

2月21日晚攪珠的六合彩新春金多寶料頭獎一注獨得可獲2億元。2月20日年初四下午，不少人到十大幸運投注站首位的中環士丹利街投注站買彩票，人龍排至蘭桂坊，估計有500人之多。 （陳浩然攝）

近12次新春金多寶 有5次只有一張彩票獨中 去年幸運兒獨攬1.93億

根據馬會資料，近12次（2012至2025年，2021及2022年因新冠疫情停辦）新春金多寶，在2014年、2016年、2018年、2023年及2025年均只有一張彩票獨中，當中三張為10元一注、兩張為5元一注的「0.5注」(半注中）中。

其中去年新春金多寶幸運兒，獲得破紀錄派彩1.93億元，比原先估計1.88億元多約500萬元，幸運兒是親身到投注站買彩票，投資10元一注。

2019年7張彩票中新春金多寶頭奬 瓜分1億總彩金皆大歡喜

2019年新春金多寶最皆大歡喜，多達6注中頭獎，每10元一注派彩1,666萬元，總彩金約1億元。由於有兩張彩票屬於「0.5注」中，故共有7張彩票中頭奬。該期出現此情況，料因攪出的7個號碼中，出現19、29、39及49號，而料不少人會買相同個位號碼。在2012年及2015年均沒有人中獎。

近12次新春金多寶 中頭獎自選號碼彩票與「電腦飛」比例8:13

新春金多寶會較旺自選號碼彩票或抑或俗稱「電腦飛」的運財彩票？根據馬會公布及相關報道，該12次攪珠中，共有21張彩票中頭獎。當中自選號碼彩票中獎有八張（五張一注中及三張0.5注中），當中四張為2019年那次攪珠；其餘13張全為運財彩票（七張一注中及六張0.5注中），可能靠電腦更有運氣。

中頭獎彩票至少13張為複式 2019年有幸運兒買14個號碼複式獎券

由2012至2023年的新春金多寶，有13位幸運兒以複式中頭獎，主要是買7或8個號碼複式彩票。2019年7張中頭獎彩票中，有一張14個號碼複式自選獎券中獎，即以15,015元買3,003注，惟只買5元一注，屬「0.5注」中，獎金比10元一注中減半，得833萬元；該期尚有一張5膽拖全餐自選獎券中頭獎（即5個膽號碼全中，餘下一個在44個腳號碼），以440元贏得1,666萬元。餘下5張頭獎彩票，則均是俗稱「電腦飛」的6個號碼單式運財獎券。

▼六合彩歷次億元頭獎彩金攪珠及派彩結果（2011年起）▼



新春攪珠五大幸運號碼：15、10、36、43及48

馬會資料顯示，從六合彩自2002年7月增加至49個號碼至今，於新春首次攪珠共23次，當中「15」號開出次數最多，共7次；其次是「10」號、「36」號、「43」號及「48」號，均開出6次。

新春金多寶較旺藍色號碼球 10至19號組別攪出次數最多

至於攪出的號碼球顏色，藍色佔40%，其次為紅色，綠色只佔26%；號碼10至19號攪出佔最多，24%；其次為40至49號，佔22%；其他三個組別出現的比率相若，當中1至9號最少，只有17%。

新春金多寶共四成被攪出的號碼屬藍色號碼球。（馬會圖片）

新春金多寶被攪出的號碼較多分佈於「10」至「19」號。（馬會圖片）

六合彩2002年7月4日至2026年2月15日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

截至2月15日晚攪珠，49個號碼中，仍只有3個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現514次；排第二是509次的49號；排第三位是508次的24號；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出499次及494次。

五大冷門號碼：19、41、23、25、43

最冷門號碼以19號攪出433次居尾，其次是41號，只攪出438次；第三為開出443次的23號；25號以445次排尾四；43號以攪出446次排尾五。

▼2025年2月2日 六合彩新春金多寶引發投注潮▼



▼2025年1月7日 六合彩1.28億頭獎攪珠▼



